Durante la puntata del reality show il fratello di Guendalina si lascia andare e racconta tutto

Edoardo Tavassi crolla al GF Vip. Durante la puntata del reality show scoppia in lacrime e piange a dirotto, non riesce a frenarsi: l’emozione lo travolge e si lascia andare, tutto per le dolci parole del padre, che gli manda una lettera.

Edoardo Tavassi scoppia in lacrime al GF Vip: piange a dirotto, ecco perché

Signorini convoca il ‘vippone’ in Mistery Room. “Il tuo papà, che ti ha lasciato un messaggio in fretta e furia durante le vacanze di Natale, questa sera ha voluto starti vicino a modo suo”, gli confida. “Dammi belle notizie”, replica Edo che già si commuove. “Certo che sono belle notizie, ci sono solo belle notizie!”, lo rassicura Alfonso. E gli fa ascoltare la lettera del papà.

Luciano parla con grande tenerezza al figlio: “Caro Edo, qui va tutto bene, una parte della battaglia è passata. Ogni tanto ti seguo più da vicino e ho visto il solito Edo pieno di brio, con una carica di simpatia che mi ha fatto pensare che va tutto bene. Conosco bene la tua autoironia, ma ho sempre apprezzato il tuo essere sempre te stesso. Mentre scrivo, penso a come sei cambiato in meglio, mi rende fiero e orgoglioso. Ora ti aspettiamo tutti per festeggiare, sia me che te. Abbiamo vissuto due percorsi diversi, ma tu mi hai dato sempre la forza quando ero giù di morale. Tutti mi sono stati accanto in questo periodo, ma ci sei sempre stato anche tu. Ti voglio bene”.

Tavassi ha il volto bagnato dalle lacrime. Signorini gli ribadisce: “Tuo padre sta meglio e questa è la cosa più importante”. Il fratello di Guendalina è sollevato, alza gli occhi al cielo e dice: “Grazie”. Poi spiega, continuando a piangere: “Papà non stava bene, aveva un problema, doveva affrontare un periodo di cure e io mi sono pure sentito in colpa a venire qui al GF Vip, però papà mi ha detto: ‘Ti capita una volta sola nella vita, vai e insegui il sogno’. Sono contentissimo che lui ora sia orgoglioso di me, lo penso sempre. Sono felice che stia bene, che mi veda”.

“Io, anche se non c’è, lo vedo sempre - continua Edoardo - Non vedo l’ora di riabbracciarlo”. “Credo che lo farete presto, perché se non esci te, verrà lui”, gli svela il conduttore.

Edoardo mette a nudo la sua fragilità. Nella Casa ride sempre, appare spensierato, lui sottolinea: “Un po' come i clown, faccio ridere gli altri ma poi sono triste dentro. Come anche Guendalina, è un modo per esorcizzare".