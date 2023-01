Brutta disavventura per la 36enne, che finisce in ospedale

Poco prima era tranquillamente dal parrucchiere a fare una piega con Carmen Di Pietro

Guendalina Tavassi non poteva certo immaginare cosa le sarebbe successo da lì a poco mentre era comodamente seduta dal parrucchiere a fare una piega ai capelli. La romana 36enne si stava rilassando, sorridente come sempre, mentre le acconciavano la chioma, con accanto un’amica dell’Isola dei Famosi, la ‘bombastica’ Carmen Di Pietro. Le disavventure, però, per l’ex gieffina e naufraga paiono sempre dietro l’angolo: Guenda finisce al pronto soccorso in codice rosso.

Fiumi di sangue e svenimento: Guendalina Tavassi finisce al pronto soccorso in codice rosso

Guenda dal parrucchiere scherzava allegramente con Carmen: per le due anche una foto perfettamente in posa. Poi il dramma. Nelle sue storie è arrivata una foto che ha messo in allarme tutti i suoi fan.

Poco prima era tranquillamente dal parrucchiere a fare una piega con Carmen Di Pietro

La Tavassi nello scatto è distesa su una barella e ha una flebo al braccio. “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”, ha scritto. E’ stata immediatamente visitata in codice rosso.

E’ la stessa Guendalina a chiarire poco dopo che che le è accaduto: tornata a casa, ha raccontato tutto. “Ragazzi, eccomi qui, sto bene, nonostante le maledizioni sono ancora qui. Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere anche in ospedale…! Ero tornata a casa e improvvisamente mi comincia a uscire sangue dal naso, ma non normalmente, tipo fosse un rubinetto aperto per 10 minuti, senza mai fermarsi”.

Tornata a casa, racconta quel che le accaduto e che l'ha fatta finire in ospedale

“Mai visto così tanto sangue in vita mia - continua Guenda - Sono svenuta, perché ne ho perso tantissimo, così sono stata portata al pronto soccorso, per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso. Sono stata visitata e ho fatto una flebo e mi hanno tenuta sotto controllo. Ora sto meglio, mi gira un po’ la testa e mi viene da vomitare, ma mi ordino un bel Mac, ‘magno’ e mi riprendo”. Accanto a lei c’è il fidanzato, Federico Perna, che ironizza: “Dillo che sei incinta!”. L’influencer lo zittisce: “Smettila di dire caz*ate!”.