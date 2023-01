Nina Soldano, volto di ''Un Posto al Sole'', devastata da un terribile lutto: è morto il fratello, aveva solo 54 anni

L’attrice 59enne annuncia la tragica scomparsa di Matteo

“Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse”

Nina Soldano piange devastata da un terribile lutto: è morto il fratello minore, aveva solo 54 anni. L’attrice 59enne, volto da quasi vent’anni della celebre soap opera di RaiTre Un posto al sole, dove veste i panni della perfida Maria Giordano, indimenticabile Miss Sud in Indietro Tutta di Renzo Arbore nel 1987, annuncia la tragica scomparsa sul social.

“Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023 Ciao Matteo…. mio fratello”, scrive la Soldano. Le sue parole sono accompagnate da alcuni scatti amarcord in cui c’è l’amatissimo fratello insieme a lei.

Era legatissima al suo amato famigliare

Nina non aggiunge altro, non precisa le cause che hanno portato al decesso Matteo, nonostante la sua giovane età. Il post, però, genera subito una forte commozione nei fan: sono tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano. Tanti volti famosi del cinema e della tv fanno le condoglianze all’attrice: Ilenia Lazzarin, Simona Ventura, Michela Andreozzi, Giorgio Borghetti, Benedetta Valanzano e Paolo Belli cercano con parole d’affetto di dare un piccolo conforto alla Soldano. Anche i follower si uniscono al coro, comprendendo quanto sia grande il dolore per la prematura scomparsa.