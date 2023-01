La 53enne felicissima di riabbracciare Sofia e Aurora, avute nel 2006 dall’ex Marco Costantini

Le ragazze, che compiono 17 anni, erano partite per gli Usa lo scorso settembre

Matilde Brandi non sta nella pelle, le sue figlie gemelle, Sofia e Aurora, avute nel 2006 dall’ex compagno Marco Costantini, famoso commercialista romano, tornano in Italia dopo 6 mesi. La showgirl è felicissima di riabbracciale e le accoglie in aeroporto a Fiumicino con un grande cartellone tra le mani.

Le figlie gemelle di Matilde Brandi tornano in Italia dopo 6 mesi: la showgirl le accoglie in aeroporto con un cartellone

L’ex ‘vippona’ del GF Vip sorride euforica. Nella zona arrivi dell’aeroporto romano, look casual e cappello in testa, come una vera rocker, Matilde mostra alle figlie il cartellone. Sopra c’è scritto: “Bentornate ragazze. Buon compleanno, mamma vi ama. Siete la mia vita”. Sofia e Aurora hanno fatto ritorno, dopo un semestre negli States, in occasione dei loro 17 anni.

La Brandi vive un momento molto gioioso della sua vita. Da poco ha trovato anche l’amore, Francesco Tafanelli, conosciuto a Bari grazie all’amica Manila Nazzaro. I due si sono incontrati il 10 novembre scorso a un evento dedicato alle spose.

La 53enne felicissima di riabbracciare Sofia e Aurora, avute nel 2006 dall’ex Marco Costantini, che compiono 17 anni

A Nuovo l’ex volto del Bagaglino a proposito del fidanzato racconta: “In quell’occasione Francesco mi ha portato i saluti di Manila, dandomi un bacio da parte sua, ma dopo se n’è andato. Dopo due settimane Manila mi ha scritto dicendo che Francesco era a Roma. Lei non poteva venire con noi, così siamo andati a pranzo lui e io e lì ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima, ma non avevo mai letto i suoi messaggi. Durante quel pranzo mi ha stregata e da allora non ci siamo più lasciati”. E’ una relazione a distanza, lui, Sales Agent Manager, originario di Foggia, risiede a Città di Castello, in Umbria.