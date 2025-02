Mauro Icardi porta la nuova fidanzata China Suarez a Milano: foto d'amore nel capoluogo meneghino

Il calciatore argentino ora gioca in Turchia, ma è tornato con la fidanzata a Milano

Eccolo al Duomo con la cantante che gli ha fatto battere il cuore dopo Wanda Nara

Mauro Icardi torna a Milano. Dopo gli anni d'oro con l'Inter, l'attaccante argentino ha cambiato diverse squadre. Attualmente gioca in Turchia al Galatasaray, ma in Italia ha trascorso momenti stupendi e ha deciso di portare a Milano il suo nuovo amore. Eccolo al Duomo con Eugenia detta China Suarez.

Mauro Icardi è tornato a sorridere accanto a China Suarez

L'attrice e cantante, dopo la separazione da Wanda Nara ormai è la sua compagna ufficiale. Mauro ha pubblicato diversi scatti con la China negli ultimi tempi, ma la tappa a Milano è sicuramente significativa. Qui Maurito ha vissuto gli anni importanti del matrimonio con Wanda Nara, da cui ha avuto le figlie Isabella e Francesca, ma adesso è tutto finito. ''È andato in Italia per una questione giudiziaria. Il divorzio è stato chiesto in Italia e un giudice lo ha convocato per testimoniare'', riporta il Corriere dello Sport.

Il calciatore ha portato China Suarez a Milano

Eugenia detta China Suarez pazza per il cibo itaiano

Dopo Milano la coppia è volata in Turchia

L’ex coppia, infatti, non sarebbe ancora riuscita a trovare un accordo sulla separazione. Icardi preferisce approfittare dell'occasione per regalarsi un weekend di lusso con la nuova fidanzata. Sotto le foto l'attaccante ha scritto: "Sotto il cielo di Milano, con la pioggia e con te, la vita è una poesia" . Albergo, colazioni e cene gourmet insieme a Milano, prima di ripartire per la Turchia, sempre con la China Suarez.