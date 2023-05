Come si sono conosciuti, i rapporti intimi e la possibilità di un figlio insieme: Melissa Satta rivela tutto sull’amore con Matteo Berrettini

La showgirl 37enne parla per la prima volta del rapporto appena nato col tennista 27enne

Melissa Satta si apre completamente. La showgirl per la prima volta rivela tutto sull’amore con Matteo Berrettini, a Vanity Fair confessa ogni cosa sul rapporto appena nato col tennista 27enne, con cui pare andare a gonfie vele. La 37enne racconta come si sono conosciuti e non solo, affronta anche argomenti spinosi come quello riguardante i rapporti intimi. Non si tira indietro neppure sulla possibilità futura di un figlio insieme, anche se è ancora presto per pensare a una cicogna.

Melissa e Matteo si sono incontrati a una cena di amici comuni a Miami: “Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo”. Da lì è partito tutto: “Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”.

La Satta e Berrettini hanno molte cose in comune: “Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona”. Se le si chiede del sesso con lo sportivo, l’ex velina replica: “Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”.

Il romano è molto romantico: “Sì, e mi piace moltissimo. Non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino”. I due corrono insieme. Melissa al torneo di Monte Carlo era in tribuna coi genitori di lui. La Satta spiega: “Sì, anche se telefonicamente ci eravamo già parlati. Matteo ha anche incontrato mia mamma”.

La showgirl ha presentato il fidanzato al suo unico figlio Maddox, 9 anni, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng: “Certo. La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto, mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose”.

Melissa è serena sulla differenza d’età con Matteo, quando si tocca questo argomento, immediatamente precisa: “Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità. Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno. Essere un tennista a quel livello è una vita di sacrifici, io non lo sapevo e ho anche letto Open di André Agassi per capirlo”.

Se le si domanda se sia già innamorata, la Satta indugia: “Io... Io... E una domanda molto difficile, anche perché sono molto timida e molto riservata su queste cose, quindi faccio fatica a rispondere però, ehm, non vivo le cose con leggerezza assolutamente e se una persona entra così nella mia vita è perché una persona speciale, se no non ci sarebbe”.

Dopo essere stata legata a calciatori, pensava di aver detto basta con chi fa dello sport la sua professione. “L’unica cosa che mi sono detta dopo il mio divorzio era: mai più uno sportivo. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata (è stata legata all’imprenditore Mattia Rivetti nel 2021, ndr), forse perché l’altro si ritrova in una non normalità con me e quindi le cose non funzionano”, svela Melissa. Così è tornata sui suoi passi ed è arrivato Berrettini.

Ora è tutto bello, Melissa, tra l’altro, non teme, col trascorrere del tempo, il famoso calo del desiderio: “Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”. Arriva anche la domanda sulla possibile cicogna bis: “Mai dire mai nella vita, sono pronta a tutto. Perché no, ho già fatto tante cose, a volte bruciato le tappe, adesso potrei godermelo anche di più”. Melissa e Matteo, però, ora desiderano solo una cosa: “Ora ci viviamo noi, un attimo di respiro…".