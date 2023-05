Asia Argento sbarca all'Isola dei Famosi: la commovente sorpresa alla sorella Fiore

In Honduras rivela il suo lato tenero e quello da guerriera

Asia Argento lascia di stucco Fiore. L’attrice 47enne sbarca all’Isola dei Famosi e fa una sorpresa alla sorella maggiore, 53 anni compiuti lo scorso 3 gennaio. Le due si abbracciano in Honduras, il momento commovente, condito dalle lacrime, è anticipato da un video in cui si racconta il legame che unisce le figlie di Dario.

L’arrivo di Asia a Cayo Cochinos viene anticipato da una lettera recapitata a Fiore dalla produzione. L’atmosfera diventa toccante, densa di emozioni. Nela clip mandata in onda si sente la voce dell’attrice che legge: “Ciao Fiore, sono Asia, la tua sorellina”.

Asia commenta una vecchia foto che le ritrae con Anna, la sorella scomparsa a soli 22 anni il 29 settembre 1994 in un tragico incidente stradale. “In questa foto eravamo ad Haiti nel nostro primo viaggio avventuroso. C’era anche Anna, la nostra sorellina che è andata via troppo presto - dice ancora l’ex di Morgan - Lei è il nostro angelo protettore, è come se ci proteggesse entrambe. Lei ti potrà aiutare. Sei un fiore delicato ma anche mordace. Sei la mia sorella maggiore, mi hai fatto da mamma fin da quando eravamo piccole. Adesso le cose si sono ribaltate. Sono qui per sostenerti, come ti avevo promesso. Papà e io ti guardiamo tutti le settimane. Ricordati il tuo valore, sei unica. Ti amo”.

Ilary Blasi chiede a Fiore, ancora inconsapevole della sorpresa che sta per arrivare, di parlarle di Asia. “Vi amo tutti. Papà, sorella, tutti. Terrò duro, lo prometto”, dice la naufraga piangendo. Poi aggiunge: “Il rapporto con Asia? I ruoli oggi si sono un po’ ribaltati. Probabilmente perché lei è mamma, ha due bellissimi figli ed è diventata materna anche nei miei confronti. La amo tantissimo. Questo regalo mi dà una grande forza. La ringrazio con tutto il cuore. Quando è nata, io avevo già cinque anni e mezzo. Mi ricordo benissimo che mi mettevo in punta di piedi per guardare dentro la sua culla. Siamo cresciute insieme. E’ sempre stata una bambina iper intelligente. Si annoiava facilmente”.

Mentre Fiore parla, in spiaggia arriva Asia. Le due si abbracciano e le lacrime rigano i loro volti. La 47enne mostra il suo lato tenero. Poco dopo, però, si trasforma in una vera guerriera, vincendo la prova per far mangiare tutti i concorrenti del reality. Quando le si domanda se voglia rimanere per una notta all’Isola per stare con la sorella, Asia non ha dubbi: risponde di sì.

Legata a Michele Martignoni, 27 anni, da 9 mesi, Asia, mamma di Anna Lou, 21 anni, avuta dall’ex Morgan, e Nicola Giovanni, 13, nato dalla relazione con Michele Civetta, ha ritrovato serenità e una stabilità emotiva invidiabile, grazie anche alla meditazione e al Buddhismo. Ora dal suo volto traspare grande felicità.