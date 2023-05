Il giudice emette la sua sentenza: avrebbe dato ragione a Francesco

Il 46enne avrebbe ottenuto l’ordinanza esecutiva per riappropriarsi di un suo bene

Francesco Totti ottiene una vittoria netta: ‘sfratta’ la famiglia Blasi dal centro sportivo della Longarina, di sua proprietà. Il giudice, stando a quanto racconta il Corriere della Sera, gli avrebbe dato ragione e avrebbe firmato l’ordinanza che dovrebbe diventare esecutiva il prossimo 30 giugno.

Francesco Totti 'sfratta' la famiglia Blasi dal centro sportivo di sua proprietà: ecco cosa sappiamo

Il 46enne aveva chiesto da tempo alla famiglia della sua ex moglie, che da anni gestiva il centro sportivo, di andarsene: voleva rientrarne in possesso dopo la separazione dalla conduttrice. Finora non era stato accontentato, così l’ex capitano della Roma si è rivolto al tribunale dove avrebbe finalmente ottenuto l’ordinanza di sfratto.

Il 46enne avrebbe ottenuto l’ordinanza esecutiva per riappropriarsi di un suo bene ora in mano ai parenti di Ilary

“L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Tra nemmeno due mesi. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel) per intimare alla società Asd Longarina, che fa capo in particolare a Silvia Blasi, la plenipotenziaria sorella di Ilary, di abbandonare la struttura con effetto immediato. E di restituire il bene al legittimo proprietario”, si legge sul quotidiano.

Totti ha acquistato il centro nel 2003. “Una piccola quota (5%) è intestata al cugino di Totti, Angelo Marrozzini, un tempo legatissimo all’ex 10 romanista, adesso invece molto vicino alla conduttrice Mediaset. Un’altra a Ivan Peruch, marito di Silvia e cognato di Ilary”, fa sapere il giornale. Dopo l’addio a Ilary, lo sportivo avrebbe chiesto alla famiglia della Blasi di riavere piena disponibilità del bene, ma avrebbe ottenuto un no secco. Avrebbe allora chiesto che almeno gli fosse pagato l’affitto: altro no. Ha quindi deciso di passare alle vie legali.

Lo sfratto per mandare via la famiglia Blasi sarebbe esecutivo a partire dal 30 giugno prossimo

“Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano. Non finisce qui. In un secondo momento si occuperà dei canoni di affitto mai versati dal conduttore moroso. La Asd Longarina potrebbe essere condannata al pagamento degli arretrati”, rivela ancora il Corriere.