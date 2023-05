Micol Incorvaia replica a critiche e insulti per il caso del ''corriere'': le sue parole

L’ex gieffina 29enne negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione

Aveva detto di essere rimasta ‘sconvolta’ dopo che il fattorino l’ha svegliata alle 9.30 di mattina

Micol Incorvaia ha rotto il silenzio dopo il caso del “corriere” di Amazon che l’ha svegliata alle 9.30 di mattina. La 29enne, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, è stata presa in giro da Fiorello e Luciana Littizzetto per aver detto di essere rimasta “sconvolta” per la sveglia così presto (spiegando però che dopo il GF Vip i suoi ritmi sonno-sveglia erano sballati). Sebbene sembra abbia riso per le parole dei due noti volti tv, ha anche sofferto per gli attacchi ricevuti sui social, spesso corredati da insulti.

Micol Incorvaia, 29 anni, replica dopo il polverone alzato con il caso del 'fattorino'

Quando durante una sessione di domande e risposte su Instagram le è stato chiesto cosa ne pensa di quello che si è scatenato nell’ultimo periodo, ha fatto sapere: “Molto sinceramente dico che per quanto riguarda la satira che è stata fatta a riguardo ho riso, ho riso anche io per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto”.

“Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione può generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, non conosce la tua storia e soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di venire ad insultarti”, ha aggiunto.

Micol ha spiegato cosa le ha dato fastidio della faccenda

“Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio. Perché se le persone in questione avessero visto le Stories saprebbero che il mio tono era A assolutamente ironico, e che B io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati che ormai non corrispondevano più a quelli di una vita normale”, ha proseguito.

“Io stavo male per i ritmi sonno-veglio completamente andati”, ha quindi concluso.