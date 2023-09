''Mentana mi ha corteggiata per un anno e mezzo, non è stato colpo di fulmine'': la rivelazione di Francesca Fagnani 

La giornalista 46enne, in tv con il suo Belve, parla del compagno di vita 68enne

I due stanno insieme dal 2013: “Come ci siamo innamorati? Come tutti”

Francesca Fagnani è fiera di Belve, un format tutto suo, in onda su Rai Due. A Oggi confessa: “Finora non mi sono stancata. Mi hanno proposto programmi di intrattenimento, ma non mi interessano. Con Belve facciamo notizia. Persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l’hashtag #Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni”. Racconta il suo lavoro e, solitamente riservatissima, si apre un po’ di più sul privato. Fa una rivelazione sul compagno Enrico: “Mentana mi ha corteggiata per un anno e mezzo, non è stato colpo di fulmine”.

Un papà anziano, una sorella gemella molto diversa da lei e due cagnoline. Francesca ha un vita appagante. Col direttore di TgLa7 68enne la storia va avanti dal 2013: dieci anni. Quando le si domanda come si siano innamorato, la Fagnani risponde: “Come si innamorano tutti”. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune in montagna, erano a Cortina. Poi confida: “Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”.

Francesca non ha paura di mettersi a nudo. All’inizio non era tanto sicura di accettare la corte di Mentana: “No”. E spiega perché. Non è stata la differenza d’età a bloccarla, ma altro: “Non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro”.

L’impegno tv la soddisfa, ma non c’è solo quello: “Sto scrivendo un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, uscirà a marzo. E ho già firmato per scriverne un secondo, sempre più o meno sullo stesso tema”. Non vuole fossilizzarsi sul fare una cosa sola: “Non voglio scegliere. Finché sono cose nelle mie corde, io voglio fare tutto”.