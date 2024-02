''La metà perfetta esiste'': Roberta Morise, incinta, annuncia commossa le nozze in tv e appare per la prima volta in diretta col futuro marito

La showgirl 37enne, ex di Carlo Conti, ha accettato la proposta di nozze di Enrico Bartolini

Lo ha rivelato a ‘La Vita in Diretta’, facendo anche una proposta a sua volta all’amico Matano

Per la prima volta la bella calabrese è apparsa in televisione con lo stesso Enrico, famoso chef stellatissimo

Roberta Morise, incinta ormai al settimo mese, sposerà il compagno Enrico Bartolini.

La notizia, incluso il filmato della romantica proposta di nozze, è stata data in tv a ‘La Vita in Diretta’.

In chiusura di puntata venerdì 16 febbraio, il conduttore Alberto Matano, che è molto amico di Roberta, ha affermato: “Vi devo dare una notizia […] Apparentemente potrebbe sembrare un film, invece è tutto vero. Proprio nel giorno di San Valentino come si conviene nelle favole di amore con la A maiuscola qualcuno a questo tavolo ha ricevuto una incredibile, meravigliosa proposta di matrimonio”.

Poi rivolgendosi alla Morise (nota al mondo della cronaca rosa anche per la relazione avuta con Carlo Conti), presente in studio, l’ha invitata a guardare un filmato. Si vede il compagno, chef 45enne di fama mondiale, che si mette in ginocchio davanti a lei durante una serata passata insieme. E’ una vera e propria proposta di nozze.

Dopo aver visto la clip Matano aggiunge: “Vi devo confessare che siccome voglio bene speciale a questa ragazza, c’è una felicità diffusa. Vederti così, sempre più bella, con questo sguardo così raggiante, ci rende molto felici”.

A questo punto Roberta, 37 anni, non trattiene la commozione, i suoi occhi si bagnano di lacrime. Spiega: “Sono molto felice, è stato tutto così veloce e inaspettato, sembra un sogno. Come dice la canzone come nelle favole, esiste la metà perfetta ed esiste la felicità e io sono felice in questo momento”.

Matano chiede se c’è già una data per il ‘sì’. A questo punto Roberta gli fa in diretta una proposta. “Io sono qui per chiederti una cosa… Ti va di celebrare il mio matrimonio? Mi piacerebbe molto”, affermata.

Matano lì per lì scherza: “Come padre Albert?”. Poi però aggiunge: “Posso dire che sono felicissimo e sono già lì”.

Proprio negli ultimi secondi della trasmissione un’altra sorpresa: arriva in studio anche lo stesso Enrico Bartolini, i cui ristoranti stellati sono apprezzati in mezzo mondo. E’ la prima volta che appare in tv insieme alla sua futura moglie e futura madre di suo figlio.

Bartolini parla della sua dolce metà: “E’ un uragano, una sola parola non basta. Sono felice di averla trovata, mi ha sconvolto positivamente. E’ un tornado, mi ha portato tanta gioia”.