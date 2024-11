''Mi piaccio da impazzire, quando mi alleno devo sentire dolore'': Elettra Lamborghini spiega perché non vuole più personal trainer in palestra

La 30enne si allena anche due ore al giorno, e vuole sentire dolore dopo la sessione

Non viene più seguita da personal trainer, preferisce fare da sola

Non si è mai piaciuta così tanto fisicamente come oggi

Elettra Lamborghini ha spiegato come ha fatto a raggiungere la sua forma fisica migliore di sempre.

La cantante ed ereditiera ha 30 anni ed un fisico che ottiene sempre il pieno di like quando viene mostrato sui suoi canali social.

Famosa per aver tatuato anni fa delle macchine in stile animalier sul lato B, la bolognese ha ora fatto sapere di non avere più personal trainer che la supportano durante le sessioni in palestra, ha imparato a fare da sola e si trova meglio così.

Quando le è stato chiesto sul social come faccia ad essere tanto tonica, ha risposto: “Gym due volte al giorno baby quando è possibile, sudare tanto, e se non senti dolore per me è come non essermi allenata”.

Ha quindi sottolineato che non ci sono allenatori che la seguono: “Fatto da sola, mi alleno da anni praticamente ogni giorno se riesco anche 2 ore... i personal mi hanno seguito anni fa all’inizio ma non mi hanno mai soddisfatta nei risultati che volevo, troppi pasti e non perdevo nulla…”.

“Con l’informazione e con un po’ di esperienza ho trovato il mio equilibrio e dall’anno scorso ho notato un grandissimo cambiamento nel mio fisico, direi che ora sono nella mia migliore forma di sempre, mi piaccio da impazzire e sono sana come un pesce (ho fatto esami completi 2 settimane fa)!”, ha proseguito.

Elettra, che è sposata dal 2020 con il dj olandese Afrojack, il cui vero nome è Nick van de Wall, ha infine fatto sapere di amare anche i trattamenti estetici che fa nel centro che ha da poco aperto lei stessa a Milano.

“I trattamenti mirati che facciamo aiutano tantissimo, almeno 2 a settimana mi sgonfiano e rimodellano tantissimo”, ha affermato.