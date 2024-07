''Mi piacerebbe fare l’intervento per allungare le gambe'': Francesco Chiofalo dopo aver cambiato colore degli occhi punta a una nuova operazione estetica

Il 35enne ha spiegato che vorrebbe guadagnare cinque centimetri in altezza

Dopo aver cambiato colore agli occhi, gli piacerebbe tornare sotto ai ferri

Francesco Chiofalo vorrebbe allungare le gambe grazie alla chirurgia estetica.

Il personal trainer 35enne, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per il controverso intervento di cheratopigmentazione con cui ha cambiato il colore degli occhi - erano marroni, ora sono celesti - lo ha ammesso sul social.

In alcune Instagram Stories ha spiegato il motivo per cui gli piacerebbe sottoporsi all’intervento per diventare più alto quando sarà legale farlo in Italia.

In un video ha spiegato: “Allora lo ammetto, durante un’intervista ad un settimanale mi hanno chiesto quale sarebbe il mio prossimo intervento di chirurgia plastica e ho detto che mi affascina l’intervento di allungamento delle gambe”.

“Premetto, io non sono altissimo, ma neanche basso, sono alto 1 metro e 80, però succede che ho l’apertura toracica molto grossa e non do l’idea di essere slanciato, anzi do l’idea di essere tozzo, infatti molte persone pensano che io sia molto basso, poi quando mi vedono dal vivo ci rimangono”, ha aggiunto.

“Io ho fatto il fotomodello per tanti, tanti anni e non sono mai riuscito a fare passerella perché mi mancavano quegli stramaledetti cinque centimetri. Per cinque centimetri, se io avessi fatto passerella, la mia carriera da modello sarebbe stata totalmente differente. Ma questi cinque centimetri mi hanno sempre penalizzato”, ha continuato.

“Ovviamente se adesso faccio un intervento per aumentare l’altezza non posso fare passerella perché ho 35 anni, sono anziano, però è una cosa che mi piacerebbe fare”, ha proseguito.

“Attualmente nell’Unione Europea è illegale, ma quando sarà legale, facile che farò questo intervento”, ha concluso.