Alba Parietti festeggia 63 anni con il nuovo look e il compagno Fabio Adami: le immagini

Arriva a Roma col treno ad alta velocità e inizia il countdown per il suo compleanno, oggi, 2 luglio. Alba Parietti alla mezzanotte festeggia 63 anni con il nuovo look. A giugno scorso ha accorciato la sua lunga chioma. “Oggi voglia di cambiare, per qualche mese corta. Abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock”, aveva svelato sul social. Accanto a lei c’è Fabio Adami, il compagno di cui è innamoratissima. Con lui si regala una cena romantica a due, ma il party non è finito qui…

Alba e Fabio si siedono in uno dei tavoli della Trattoria della Barchetta, nel cuore della Capitale. Il 58enne, manager di Poste Italiane, le dona un enorme mazzo di rose gialle. La Parietti è sensuale con il suo carré biondo scapigliato, estremamente selvaggio e accattivante. E’ grintosa e sensuale con indosso l’abito da sera monospalla rosso.

Fabio la bacia, è pieno di accortezze per la sua compagna. Adami indossa una camicia in lino bianca portata leggermente sbottonata: il caldo a Roma è quasi opprimente, ma a luglio è normale sia così. Sarebbe strano il contrario. I due assaporano tanti piatti, poi arriva una torta a forma di cuore con su scritto “W Alba”.

Saranno giornate piene. Alba Parietti sul social rivela che i festeggiamenti per il suo 63esimo compleanno dureranno ben 3 giorni. In un post in cui condivide la foto del bacio con Fabio scrive: “In tempo reale grazieeee a tutti voi che mi volete bene. Con Fabio, domani con Francesco Oppini (il figlio, ndr) e poi… Ci sarà una grande sorpresa al Jackie O. Sono 63, saranno 3 giorni d’amore”.