''Mia madre è veramente arrabbiata, non ci parliamo più'': Francesco Chiofalo spiega che il genitore ha chiuso le comunicazioni dopo il cambio colore occhi

Il 34enne aveva già condiviso sul social un video in cui veniva rimproverato dalla madre

Ora sembra che il genitore abbia proprio deciso di chiudere le comunicazioni

E’ arrabbiata perché ha fatto un intervento estetico per cambiare il colore degli occhi

Francesco Chiofalo ha rivelato che sua madre non gli parla più dopo che ha cambiato il colore degli occhi.

Il personal trainer, influencer ed ex concorrente di ‘Temptation Island’, lo scorso mese si è sottoposto alla cheratopigmentazione, un’operazione chirurgica estetica con cui appunto si modifica il colore degli occhi. Li voleva chiari da sempre.

Francesco Chiofalo, 34 anni, ha rivelato che sua madre non gli parla più dopo l'ultima operazione fatta per cambiare il colore degli occhi

Pochi giorni fa il 34enne ha poi condiviso sul social un video in cui sua madre lo rimprovera duramente affermando che stava benissimo con gli occhi che aveva, che ha fatto “un colore assurdo” e che i nuovi “occhi gli stanno malissimo”.

Ora Francesco ha rivelato che non parla più con il genitore, pare di capire per volontà della madre.

Un momento del video in cui la madre di Chiofalo lo rimprovera

In una Instagram Story riferendosi al video in cui sua mamma lo rimprovera, ha scritto: “Il video che ho fatto l'ho postato e montato in maniera ironica... ma in realtà mia madre è veramente arrabbiata di brutto per questa cosa che ho fatto e sinceramente non capisco il perché dato che già in passato ho fatto degli altri interventi di chirurgia plastica”.

“Non capisco perché per l'intervento agli occhi si arrabbia e quando ho rifatto il naso o il trapiantato la barba e altri interventi no... qual'è la differenza?”, ha aggiunto.

“Attualmente non ci parliamo più e questo mi dispiace davvero tantissimo”, ha sottolineato.

“Spero che con il tempo le passi… è mia madre e le voglio un bene dell’anima”, ha concluso.