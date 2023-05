''E' caduto il primo ciuffo'': la scrittrice Michela Murgia, che ha un tumore al quarto stadio e pochi mesi di vita, si mostra mentre rasa i capelli

La 50enne condivide un tenero video: “Lo so, sembra una festa…”

Michela Murgia sorride, solo per pochi istanti cede allo sconforto. Sul social condivide un video in cui si fa vedere mentre rasa i capelli. La scrittrice nei giorni scorsi, in una lunga e toccante intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, le rimangono pochi mesi di vita. Nonostante questo, sorride. “E’ caduto il primo ciuffo”, sottolinea.

La 50enne non combatte contro il tumore, lo ha spiegato chiaramente: lo accetta come parte di sé. Il carcinoma renale da cui è stata colpita è in stadio avanzato. Su Instagram si fa tagliare i capelli. “La sardità dei miei capelli ha ceduto - scrive - ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’ Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

La Murgia ha deciso di fare percorso pubblico per raccontare del tumore. La sua intervista al quotidiano è stata cruda, ma appassionante nella sua tragicità. “Operarsi non avrebbe senso, le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Ho mesi di vita”, ha spiegato senza paura. Il 16 maggio uscirà il suo libro, Tre ciotole, che inizia con la diagnosi di un male incurabile: è fortemente autobiografico.

Il video pubblicato fa parte del percorso 'terapeutico' scelto da Michela per affrontare il male

Anche il video pubblicato sul social si allinea al percorso “terapeutico” scelto. “Ho ricevuto un sacco di messaggi, ho ricevuto amore”, ringrazia lei.