E' nato il figlio di Stefano Macchi, storico ex di Anna Pettinelli, ed Elisa D'Ospina: le prime foto

Il doppiatore 48enne e la modella 40enne felicissimi con bimbo appena partorito

Sul social annunciano l’arrivo della cicogna, attesa più del previsto

Stefano Macchi, ex storico di Anna Pettinelli, ed Elisa D’Ospina sorridono entusiasti tenendo tra le braccia il figlio appena nato. Niccolò è venuto al mondo stamani, martedì 9 maggio: sul social la coppia annuncia l’arrivo della cicogna pubblicando una foto a tre col neonato.

L’attore e doppiatore 48enne e la modella 40enne avevano rivelato il nome scelto per il loro primo figlio sulle pagine di Oggi. “Si chiamerà Niccolò, siete i primi a saperlo. Da quando, lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già”, aveva confidato Elisa. “Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”, aveva precisato Stefano.

La modella 40enne stamane poco prima del parto

I due ieri, 8 maggio, a spasso: aspettando il bebè

I due, insieme dallo scorso agosto, avevano pure svelato che sarebbe nato i primi di maggio. In realtà avrebbe dovuto essere venuto al mondo già dalla scorsa settimana. Niccolò si è fatto un po’ attendere, ma ora è insieme alla mamma e al papà, che lo stringono forte, felicissimi. Il parto è andato alla grande. Inizia una nuova avventura da famiglia insieme.

Il bimbo, come già annunciato, si chiama Niccolò

Sempre al settimanale Macchi, a proposito delle polemiche per l’addio alla Pettinelli, aveva ribadito: “Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall’altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza. Quello che m’interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita”.