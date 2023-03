Sole e Celeste Trussardi tengono moltissimo al loro ruolo

Anche le due piccole attendono impazienti il parto della sorella Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker non sta nella pelle. Non vede l’ora che la primogenita di 26 anni Aurora Ramazzotti partorisca il suo primo figlio: ormai manca pochissimo. Non è l’unica a essere in trepidazione per l’arrivo della cicogna, in casa sono anche le sue due figlie minori, Sole e Celeste Trussardi, rispettivamente 9 e 8 anni, a essere in ansia per la nascita del bebè. La showgirl lo rivela a Tv Sorrisi e Canzoni e confida pure quanto le bambine tengano al nuovo ruolo che assumeranno in famiglia. “Le mie figlie vogliono farsi chiamare zie”, sottolinea la 46enne al settimanale.

Michelle Hunziker: ''Le mie figlie di 9 e 8 anni vogliono farsi chiamare zie''

Michelle, che sta per tornare in tv accanto a Gerry Scotti, entrambi al timone di Striscia la Notizia, sul bimbo di Aury che sta per nascere dice: “Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto! Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi”. Sarà molto presente nella vita del bambino, non lo nega.

Anche le due piccole attendono impazienti il parto della sorella Aurora Ramazzotti

La showgirl aggiunge: “Certo che mi farò chiamare nonna, orgogliosamente nonna. Ho già coinvolto anche le mie figlie più piccole che vogliono farsi chiamare zie, nonostante siano ancora due bimbe. Zia Sole e zia Cece: non suona benissimo?”.

Sole e Celeste Trussardi tengono moltissimo al loro ruolo: la 46enne lo confida a Tv Sorrisi e Canzoni

Gerry, che di nipoti ne ha già due, Virginia e Pietro, di rimando le precisa: “Vedrai come ti cambia la vita. Io da quando sono nonno sono più contento. Tutto quello che ho fatto nella carriera adesso ha ancora più senso”. Poi ha solo parole d’elogio per l’amica e collega: “L’appellativo ‘nonna sprint’ è troppo poco per lei che è conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia, all’estero, fa ginnastica, sport, è impegnata nel sociale. Ha ragione Ricci a chiamarla ‘turbo-nonna’”.