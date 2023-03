Elisabetta Canalis dopo la separazione torna a mostrare le sue generose forme sul social: la scollatura la mette in imbarazzo

Vola in Messico con un amico per un lungo weekend e si diverte a fare la sexy

L’ex velina 44enne sorride serena, l’addio con Brian Perri pare proprio non pesare

Elisabetta Canalis vola in Messico con l’amico Massimo Cossu per un weekend spensierato tra Los Cabos e Cabo San Luca. La showgirl, atletica, bella e sensualissima, torna a mostrare le sue generose forme dopo la separazione e condivide sul social foto che fanno andare in brodo di giuggiole i fan. In una indossa un mini abito con una scollatura abissale sul décolleté, al punto che, immediatamente dopo lo scatto, la 44enne prova imbarazzo. Eli, così, si copre con un cappello di paglia, che mette davanti al seno invece che in testa.

Elisabetta Canalis dopo la separazione torna a mostrare le sue generose forme sul social: la scollatura mette in imbarazzo

L’ex velina sorride serena e spensierata. L’addio con Brian Perri parrebbe proprio non pesare. Si concede qualche giorno lontana da casa, tra relax, mare e anche allenamenti all’alba. Assaggia le pietanze che preferisce, adotta look che fanno vedere a tutti il suo fisico da dieci e lode.

Dopo lo scatto, la 44enne si copre con un cappello di paglia ad altezza seno

La scollatura abissale sul dècolletè non la fa sentire perfettamente a suo agio

Il minidress con le ruches ad altezza seno, tutto sfumato nelle tonalità del rosso, con la gonna corta, le maniche larghe e i laccetti annodati, la rende irresistibile: piovono ‘like’ e commenti entusiasti dei follower.

La showgirl in Messico si rilassa

E' volata via da Los Angeles con l'amico Massimo Cossu

La Canalis delle faccende di cuore non parla. La rottura con il chirurgo ortopedico 55enne conosciuto nel 2013 durante una festa americana di Halloween è sposato l’anno successivo, dal quale nel 2015 ha avuto la sua unica figlia Skyler Eva, rimane comunque un fallimento del suo progetto di vita.

La sarda si prende una pausa dalla routine quotidiana a Los Angeles

Elisabetta, però, non si abbatte affatto. All’ex non ha chiesto al momento un assegno di mantenimento. L’ex coppia ha raggiunto, invece, un accordo per l’affidamento congiunto della bambina. Pare sia proprio per questa ragione che la sarda non possa seguire il suo cuore e tornare a vivere in Italia insieme alla piccola. Rimane a Los Angeles, dove nei giorni scorsi è stata raggiunta anche dalla madre, Bruna. Pizzicata a Milano con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, che conosce da tempo, non vola insieme a lui in Messico, ma con uno dei suoi amici del cuore. Non vuole dare spazio ai gossip, senza rinunciare a divertirsi e stupire.