Michelle Hunziker e la gravidanza della figlia Aurora: ''E' come se stessi diventando madre io''

Michelle Hunziker vive la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, come se fosse lei a portare quel pancione di ormai otto mesi. A Grazia, che le regala la cover del settimanale, la showgirl 46enne confessa: “E' come se stessi diventando madre io”.

La svizzera, mamma pure di Sole, 9 anni, e Celeste, 7 avute da Tomaso Trussardi, da cui si è separata un anno fa, non sta nella pelle: tra fine marzo e inizio aprile diventerà nonna. “Io e Aurora abbiamo 19 anni di differenza, e da sempre un dialogo aperto e simbiotico. La amo più di me stessa”, dice.

Poi la Hunziker aggiunge: “L’altro giorno, quando l’ho vista alla mia festa di compleanno con quel pancione, è stato come se stessi diventando madre io. Ho provato una sensazione di beatitudine. Non vedo l’ora di tenere tra le braccia quel bebè”.

Inossidabile, Michelle non ha il terrore degli anni che passano: “Invecchiare può essere un percorso virtuoso. Dal punto di vista estetico la forza di gravità incombe, ma noi abbiamo degli strumenti, come alimentarsi correttamente e vivere un lifestyle più sano. La medicina ha fatto parecchi progressi. Medicina e l’antiaging ci permettono di affrontare il tempo che passa”.

La regina della tv, che il 22 febbraio tornerà su Canale 5 in prime time con Michelle Impossible, poi puntualizza: “Parallelamente, abbiamo acquisito la consapevolezza che l’indipendenza economica è la chiave di tutto. Io alle mie figlie lo ripeto come un mantra. Aurora ha 26 anni ed è indipendente da quando di anni ne aveva 19. Anche Sole e Celeste già mi parlano di quello che vogliono fare in futuro. L’altro giorno dicevano: ‘Mamma, noi guadagneremo i nostri soldini così potremo fare le nostre scelte’. A quarant’anni sai che ogni scelta che compi deve aggiungere qualcosa alla tua vita, non togliere. E’ questa la libertà che ti fa rinascere”.

La Hunziker oggi sta bene: “Io sono rinata da poco, ma ciò non è tanto correlato alla mia sfera privata, quanto al mio’ state of mind’, all’equilibrio che sono riuscita a raggiungere. Oggi mi sento fortunata. E anche se un po’ in ritardo, ho capito quanto è importante volersi bene. E se serve, anche con qualche ‘Vaffa’”.