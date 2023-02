Il gossip sullo scontro dietro le quinte tra la 61enne e la 21enne infiamma i social

Gli utenti di Twitter si scatenano di fronte alle voci della discussione, ma…

Sanremo 2023 si accende con l’ennesimo ‘caso’ anche durante la sua terza serata. Improvvisamente sui social arriva il gossip di una presunta lite tra due artiste dietro le quinte, nel backstage del Festival. Non spuntano, però, immediatamente fuori i nomi, ma solo le loro iniziali. A e M. Per tutti sono Anna Oxa e Madame. Gli utenti di Twitter, così, si scatenano: accusano la Oxa. Avrebbe tirato un bicchiere d’acqua contro Madame, all’anagrafe Francesca Calearo. I rumor, mentre lo show va avanti sul palco, diventano via, via più insistenti. Poi si parla anche dell’arrivo della Polizia all’Ariston. Il gossip si accende, a spegnerlo ci pensa la cantante pugliese, che si mette in posa con le Forze dell’Ordine. E anche la Rai: è una fake news.

L'accusano di aver tirato un bicchiere d'acqua contro Madame a Sanremo, Anna Oxa posa con la Polizia: il racconto

Per alcuni le due Big si sarebbero scontrate animatamente, sarebbero volati bicchieri colmi d’acqua. La Oxa avrebbe accusato la giovane collega di non essersi vaccinata contro il Covid, lei le avrebbe risposto per le rime. La Rai però tira dritto e smentisce poco dopo.

Il gossip sullo scontro dietro le quinte tra la 61enne e la 21enne infiamma i social

Il responsabile della comunicazione Dante Fabiani comunica in sala stampa: "Non esiste questa fantomatica rissa tra la Oxa e Madame. Anna Oxa è nel camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando. Non è assolutamente vera".

L’ufficio stampa di Madame chiarisce: “Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”.

Gli utenti di Twitter si scatenano di fronte alle voci della discussione: la pugliese avrebbe bacchettato la ragazza per non essersi vaccinata

Il tam tam social, però, fa intervenire la Polizia. Gli agenti vanno all’Ariston per controllare che sia tutto sotto controllo. Sembra assurdo, surreale, ma è così. Anna, infastidita per quello che sta succedendo, si scatta una foto con loro. “Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole”, fa sapere il suo staff,

Attraverso un post pubblicato su Facebook, parla puree il legale della Oxa. Milly Milano in un commento accusa "Fanpage e altri siti" di "divertirsi a vomitare fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l'onore, la reputazione e l'attività lavorativa...". E aggiunge: "La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia... Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?)... 90 giorni”.

Arriva prima la smentita della Rai, poi il legale della Oxa in un post accusa chi ha diffuso la 'fake news'

In un altro post “la società Oxarte ed Anna Oxa ringraziano la Polizia di Stato ed i Carabinieri dello Stato Italiano, per il lavoro che fanno tutti i giorni con passione e dedizione a servizio di tutti noi".