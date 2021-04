Michelle Hunziker pazza del 'genero’: 'Goffredo è educato, intelligente, per bene’

Michelle Hunziker è pazza del ‘genero’ Goffredo Cerza. Non ci sono dubbi: la conduttrice è davvero contentissima che la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, abbia trovato un compagno praticamente perfetto. Pubblicando una foto che ritrae i due felici durante una vacanza di qualche anno fa, la 44enne ha voluto tessere pubblicamente le lodi del giovane. “Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono... la chiamerò ‘la gioia del cuore’ a vedere così felice mia figlia, realizzata nei sentimenti e accanto ad un ragazzo così educato, intelligente ed estremamente per bene come Goffredo...”, ha scritto accanto all’immagine. “Cosa c’è di più bello per una mamma? Goffredo per me è parte della famiglia e gli voglio tanto bene”, ha aggiunto. “Sono stupeeeendiiiiiiii!!!!”, ha quindi concluso.

Non è la prima volta che Michelle si sbilancia sulla relazione tra la 24enne e il giovane ingegnere. Qualche tempo fa aveva fatto sapere di non vedere l’ora che i due vadano all’altare. “Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘Ma mamma piantalaaaaaaaaa.... non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!’. Io piango solo a pensarlo invece... ed è un’emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!!”, aveva spiegato parlando del possibile matrimonio della figlia.

Aurora e Goffredo sono una coppia ormai da oltre 5 anni. Si sono conosciuti grazie alla migliore amica di Aury, Sara Daniele, figlia di Pino. Sara andava infatti a scuola a Roma con Goffo, come viene chiamato simpaticamente dagli amici Cerza. Aurora lo aveva già notato ai tempi del liceo, ma solo qualche anno più tardi ha approfondito la conoscenza. Ora i due vivono insieme a Milano.

Scritto da: la Redazione il 12/4/2021.