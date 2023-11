A che mese è, quando è previsto il parto e il genere del nascituro: la moglie di Enock Barwuah racconta tutto della gravidanza

Giorgia Migliorati Novello risponde alle domande dei follower sul social

L’annuncio della gestazione è arrivato due giorni fa: il 30enne e la compagna sono al settimo cielo

Giorgia Migliorati Novello in una box domande condivisa nelle se storie su Instagram risponde ai follower. La moglie di Enock Barwuah racconta tutto della gravidanza annunciata appena due giorni fa da lei e dal 30enne, fratello di Mario Balotelli ed ex gieffino vip. I due, che si sono sposati il 16 giugno scorso, sono al settimo cielo.

“Grazie mille a tutti per gli auguri. Ho fatto il box domande, così se volete chiedermi qualcosina, rispondo molto volentieri… Ho avuto due giorni di influenza, ho preso il virus gastrointestinale, però adesso va meglio”, esordisce Giorgia. In tanti vogliono sapere a che punto della gestazione sia, lei rivela: “Sono al quarto mese, precisamente alla metà della 14esima settimana e adesso sto bene. I primi tre mesi non sono stata bene: ho avuto nausea, vomito. E’ stato un po’ pesantino, ma è normale, così dicono”.

L’altro quesito super gettonato è quello sul sesso del bebè, Giorgia confida: “Abbiamo deciso di farci una sorpresa. Quindi, a oggi, i risultati li sanno solo mia madre e mia sorella che sono andati a ritirarli, perché abbiamo fatto l’Harmony test (un esame non invasivo e privo di rischi eseguito su sangue materno, che analizza il rischio di trisomie fetali più comuni e aneuploidie X e Y in gravidanze dalla 10a settimana in poi, ndr) per sapere se andasse tutto bene e conoscere in anticipo il sesso. Lo sanno loro. Noi lo scopriremo sabato pomeriggio e ovviamente voi sarete con noi. Sono un po’ in ansia”.

Chi la segue vorrebbe conoscere la reazione del marito alla notizia della cicogna in arrivo. Giorgia spiega: “Sapevo che sareste state curiose di sapere la reazione di Enock alla notizia della gravidanza, così l’ho registrata e metterò il video. Ci sono pure le reazioni dei nostri genitori e sono immagini proprio belle”.

La Migliorati Novello rivela pure quando è previsto il parto: in primavera inoltrata. “Il termine è il 13 maggio. Sarà Toro, con cui vado d’accordo. Sono molto felice e spero non ritardi troppo perché io con i Gemelli, soprattutto se è femmina, faccio fatica ad andare d’accordo”, sottolinea. Esperta con la sorella di beauty, inoltre aggiunge: “Sulla pancia sto usando la nostra crema corpo idratante alla camomilla per prevenire le smagliature e dare elasticità alla pelle”.