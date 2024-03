''Avevo mollato l'università, facevo la babysitter'': Angelina Mango ''frustrata'' e ''diversa'', racconta la vita prima della svolta

La cantante 22enne ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con ‘La Noia’

In attesa di andare all’Eurovision Song Contest, si racconta a ‘7’

Angelina Mango si sentiva frustrata e diversa. Non era soddisfatta della sua vita. Aveva lasciato l’università e faceva la babysitter.

La 22enne che ha vinto l’ultimo Festival di Saremo con il brano ‘La Noia’ ha raccontato della sua vita prima della svolta a ‘7’ de Il Corriere della Sera.

Ha ripercorso anche il momento in cui la sua vita è cambiata, quando fu presa ad ‘Amici’ (è arrivata seconda nell’edizione che si è conclusa lo scorso anno).

Si definisce una ‘bambina incasinata’: “Sono cresciuta velocemente, sono arrivate presto e più del dovuto le responsabilità, come il prendersi cura di chi hai intorno. Quando sei piccola, vedere in maniera cruda quello che ti offre la vita ti incasina. Capisci subito che non sarà tutto liscio”.

“Poi col tempo si snodano i traumi. L'essere cinica forse viene da lì. Mi sono abituata a trovare il comico anche nel negativo, ancora prima che accadesse tutto quello che ci ha scombussolato”, ha aggiunto.

Prima di essere presa ad ‘Amici’ la sua vita era insoddisfacente: “Avevo finito la scuola da due anni, avevo mollato l'università, facevo la babysitter. Chi mi circondava aveva idee chiare sulla quotidianità, a me mancava impegno stabile che fosse un lavoro o lo studio, mancava una stabilità quotidiana”.

Angelina a febbraio ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia

“Mi frustrava e mi sentivo diversa. Non mi sentivo soddisfatta e volevo rendermi utile a me stessa. Mi è arrivata la proposta e le ipotesi erano due: o andare a studiare inglese all'estero o buttarsi. Ho smattato e ho mandato un demo e dei video”, ha proseguito.

Quindi la svolta: “Mi hanno richiamata e sono andata a Roma per il provino praticamente in after, mi ero svegliata alle 4 per prendere il treno... Mi hanno presa e non sono nemmeno potuta tornare da casa, sono andata diretta in hotel per la quarantena prima di entrare nella scuola!”, ha concluso.

Presto Angelina sarà rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest

Angelina Mango è figlia di Laura Valente, che è stata cantante dei Matia Bazar per un decennio, e di Pino Mango, cantante scomparso 10 anni fa e conosciuto anche solo come Mango.