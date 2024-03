Pippo Inzaghi e Angela Robusti festeggiano il primo compleanno della piccola Emilia, la loro secondogenita

Un party delicatissimo quello organizzato in casa dell'allenatore a Salerno

Pippo Inzaghi e Angela Robusti festeggiano la loro secondogenita. La piccola Emilia, nata il 20 marzo del 2023 ha compiuto un anno. La prima candelina per la bimba che ha un fratellino, Edoardo di 2 anni e mezzo.

Per la piccola Emilia i genitori hanno voluto un piccolo party casalingo dai colori delicati con dolcissimi dettagli rosa cipria. Eccoli nell'appartamento dove vivono a Salerno, Pippo fino allo scorso mese ha allenato la Salernitana e adesso è in pausa. Uno stop che capita proprio in occasione del compleanno della sua bambolina. Probabilmente dopo l'avventura a Reggio Calabria e poi in quel di Salerno, per l'allenatore è in arrivo un'altra città in cui trasferirsi. La compagna Angela lo segue in ogni città insieme ai due bimbi: la coppia è affiatata e felice. Da quando si sono conosciuti la loro vita è cambiata e Pippo ha realizzato di diventare papà di 2 bimbi in soli 3 anni.