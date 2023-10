Monica Bellucci per la prima volta sul red carpet col nuovo amore, il famoso regista Tim Burton: foto

Insieme camminano sul tappeto rosso alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di Diabolik, chi sei?

La diva 59enne nella pellicola è Altea, la compagna di Ginko. I due per mano tenerissimi

Monica Bellucci sorride fiera e radiosa. Per la prima volta calca il red carpet con suo nuovo amore, il famoso regista Tim Burton. I due camminano mano nella mano sul tappeto rosso alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di Diabolik, chi sei?. La diva 59enne nella pellicola, la terza della serie, interpreta Altea, la compagna di Ginko.

Monica Bellucci per la prima volta sul red carpet col nuovo amore, il famoso regista Tim Burton

Sono una coppia dallo scorso febbraio, quando Paris Match ha rivelato la loro unione. L’ufficialità è arrivata lo scorso giugno. “Sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. E’ uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”, aveva detto lei a Elle France qualche mese fa, prima di prendere parte a Beetlejuice 2, diretto da Burton. E ancora, a Harper's Bazaar Espana: “Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. Lui è meraviglioso”. Ora il 65enne, nella Capitale, parlando della compagna, ammette: “E’ la cosa più bella che mi sia mai successa”.

Abito lungo fasciante grigio piombo per Monica, look total black per Tim. I due sono fotografatissimi. Sorridono davanti agli obiettivi. La Bellucci vive un momento straordinario anche dal punto di vista affettivo. Al Corriere della Sera sull’attesissimo Beetlejuice 2 in ci recita dice: “Tim l’ha quasi terminato. Dopo che sarà finito lo sciopero degli attori Usa gli mancheranno pochi giorni. Per me è un’esperienza magnifica: ho girato con un grande regista che è la persona che amo. E che mi fa scoprire il suo cinema italiano: abbiamo visto insieme tre film di Mario Bava”.