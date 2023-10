Il 42enne con una giovane collaboratrice a microfono aperto parla apertamente di sesso

Lo avvertono su Ricci che potrebbe essere in agguato, ma lui guascone ironizza: “Dai, si scherza…!”

Il Giornalino di Giambrunasca lo demolisce. Bastano due sole puntata della ‘saga’ appena inaugurata da Striscia la Notizia per fare a pezzi quello che è già, a distanza di poche ore, l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni, da cui ha avuto una figlia. La premier lo lascia con tanto di annuncio via social. I nuovi imbarazzanti audio di Andrea Giambruno mandati in onda dal tg satirico di Antonio Ricci sono troppo compromettenti per passarci sopra: si parla di rapporti sessuali a tre e quattro. E anche se il conduttore di Diario del Giorno su Rete 4 alla fine, quando gli sottolineano che Ricci potrebbe essere in agguato, ironizza sulle sue parole, chiarendo che sta scherzando, le sue affermazioni in tv non fanno ridere affatto. Provocano un vero e proprio terremoto.

I rapporti sessuali a tre e quattro: ecco i nuovi imbarazzanti audio di Andrea Giambruno mandati in onda da 'Striscia la Notizia'

Già nella prima puntata Giambruno, pizzicato fuori onda, era apparso assai sopra le righe. Elogiava il suo ciuffo, si toccava i ‘gioielli’ come un novello Carlo Verdone, e ammiccava in studio alla collega Viviana Guglielmi. Alla 46enne, visibilmente imbarazzata, diceva: “L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

La seconda puntata, che Striscia manda il giorno seguente, è assai più compromettente. La professionalità del giornalista pubblicista, iscritto all’Albo della Lombardia, ma non presente nell’Albo Nazionale (e ci si chiede il perché) ne esce a pezzi.

Il 42enne con una giovane collaboratrice a microfono aperto parla apertamente di sesso

Stavolta il 42enne non si vede, ma si sente solamente. Ha il microfono aperto dietro le quinte del suo talk pomeridiano. Giambruno si rivolge a una giovane collaboratrice: “Tu sei fidanzata?”. Lei risponde: “Ti ho già detto di sì”. “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, prosegue lui. E approfondisce con la ragazza: “Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi ci va giù pesante: “Sei aperturista?”. Parla di rapporti ‘aperti’ e continua: “Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome”. Chiede alla collega se fosse disponibile a partecipare a un rapporto a tre. Ma non basta, Andrea va oltre: “Anche le foursome con ***. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare”.

Lo avvertono su Ricci che potrebbe essere in agguato, ma lui guascone ironizza: “Dai, si scherza…!”

Il presentatore ci mette il carico e parla apertamente di 'sco**re'. “Tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Ma devi darci qualcosa in cambio…”, dice alla giovane. “La mia competenza? C’è un test attitudinale?”, chiede lei. La replica è agghiacciante: “Sì, si sc**a”.

Qualcuno, temendo che i fuori onda siano catturati, gli fa notare: “Se ti regista Striscia poi vedi…”. Giambruno non pare proprio preoccupato: “Ma che ho detto raga? Dai, si ride e si scherza, veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle Entrate…”. “Ma se è finita da 5 anni!”, gli sottolinea qualcuno ironico. Andrea non capisce in quel momento che le sue parole gli si ritorceranno contro, facendo naufragare la sua relazione e, forse, pure la sua carriera in tv.