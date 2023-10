La premier dà il benservito al compagno da cui ha avuto la figlia Ginevra dopo quasi 10 anni

Antonio Ricci con i fuori onda a Striscia affonda l’unione tra la 46enne e il 42enne

Dopo gli audio in cui lui parla di sesso a quattro, mandati da Striscia la Notizia nella seconda puntata della ‘saga’, appena cominciata, de Il Giornalino di Giambrunasca, probabilmente non poteva fare altrimenti. Arriva così l’annuncio bomba via social: Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, da cui 7 anni fa ha avuto la sua unica figlia Ginevra. Antonio Ricci affonda l’unione tra la 46enne e il 42enne, insieme da quasi 10 anni.

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno! Annuncio bomba dopo gli audio in cui lui parla di sesso a quattro

Del resto le parole del conduttore di Diario del Giorno su Rete 4 non potevano passare sotto silenzio. Fanno clamore e tanto. Il giornalista pubblicista chiede, a microfoni aperti, a una giovane collaboratrice: “Tu sei fidanzata?”. Lei risponde che gli ha già detto di sì. “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, continua. E approfondisce: “Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. “Sei aperturista?”, aggiunge. Esplicita il concetto facendo riferimento a un’altra collega: “Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome”. Giambruno sta domandando alla ragazza se fosse disponibile a partecipare a un rapporto a tre. Andrea esagera ancora e prosegue: “Anche le foursome con ***. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare”.

Andrea diventa scurrile. Parla apertamente di 'sco**re'. “Tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Ma devi darci qualcosa in cambio…”. Lei chiede: “La mia competenza? C’è un test attitudinale?”, la risposta lascia di stucco: “Sì, si sc**a”. Giambruno continua a parlare di sesso Qualcuno gli fa notare: “Se ti regista Striscia poi vedi…”. Lui, spavaldo, replica: “Ma che ho detto raga? Dai, si ride e si scherza, veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle Entrate…”. C’è chi risponde ironico: “Ma se è finita da 5 anni!”. E accade proprio quello: il team di Ricci lo becca e i fuori onda provocano un maremoto.

Nessuno può fermare Antonio a Mediaset. Il patron del tg satirico agisce libero di fare le proprie scelte. Libero di puntare in alto e di far implodere una relazione, anzi “la relazione”. Giorgia Meloni all’indomani del polverone sul compagno che fino a pochi giorni fa parlava di nozze con lei sulle pagine di Chi, definendosi “un cuore gitano”, non può proseguire il rapporto con Andrea.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, scrive la Presidente del Consiglio.

Non si dà per vinta, la politica non abbassa la testa davanti alle parole mandate in onda di lui: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. E’ il suo post scriptum a parlare chiaro. “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Rimane salda al suo posto: lo scandalo non la tocca, almeno così dice.