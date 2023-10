Altro che fuoco di paglia! Dopo 4 anni Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono più innamorati che mai: guarda

I due pizzicati tra baci e abbracci: sono appassionati anche dopo un pranzo al ristorante

Si incontrano a Roma: lei, 41 anni, vive a Monte Carlo con i due figli avuti da Biaggi

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono più innamorati che mai. Dopo 4 anni la relazione rimane assolutamente viva. Altro che fuoco di paglia! I due sono stati pizzicati in strada tra baci e abbracci. Il 49enne e la 41enne sono appassionati anche dopo un pranzo al ristorante.

La Pedron e Troiano si incontrano a Roma, dove vive l’attore. Lei, invece, ex Miss Italia, abita a Monte Carlo con i due figli avuti dall’ex Max Biaggi, Inés Angelica, 14 anni, e Leon Alexandre, 13 anni il prossimo 16 dicembre. I due da tempo approfittano dei momenti liberi per immergersi nella loro relazione, pendolari per amore.

Look casual entrambi, portano un trolley con loro. Si baciano e i paparazzi subito li immortalano in strada: non si lasciano sfuggire la loro voglia di intimità alla luce del sole.

La 41enne e il 49enne a Roma si baciano in strada

Insieme dal 2019, si sono conosciuti per caso in treno. Poi si sono messaggiati e sentiti al telefono ed è scoccata la scintilla. Pochi giorni fa, il 10 ottobre, Fabio ha celebrato i 49 anni insieme a Eleonora. E’ con lei che vede il suo futuro. Ha anche un ottimo rapporto con i due bambini della conduttrice e modella, che in questi giorni sta completando la sua tesi. La Pedron di laureerà in Psicologia. E' il suo ‘piano b’, come confessato in un’intervista. Ci tiene moltissimo. Lui starà lì ad applaudirla, a darle il suo sostegno. “Con Fabio cerchiamo di trovarci, di incontrarci, andiamo avanti senza troppe pressioni, è una relazione bella, affettuosa, naturale, anche per i miei ragazzi lui è una persona che c’è”, dice lei del compagno.