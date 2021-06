Morte Michele Merlo, parla Andreas Muller: 'Ho cercato di ignorare la notizia, ma…’

Andreas Muller ha voluto ricordare Michele Merlo, morto da poche ore a causa di una leucemia fulminante. Il ballerino e il cantante 28enne hanno infatti partecipato alla stessa edizione di ‘Amici’, la 16esima, nel 2017. Pubblicando una serie di foto in cui appare insieme a Mike, come si faceva chiamare Merlo, Muller ha scritto su Instagram: “In questi giorni cercavo in tutti i modi di ignorare la notizia. Non perché me ne fregassi, anzi, ma perché non volevo crederci, avevo anche pensato ora piuttosto scrivo, chiamo… Aprivo il telefono e rimanevo a pensare per periodi lunghi a quei momenti del nostro percorso ad Amici, ragazzi forti, ambiziosi e pieni di sogni”.

“Poi la giornata riprendeva e allora andavo avanti come se nulla fosse con gli impegni giornalieri e lo svago. Poi riprendevo ancora il telefono in mano e mi rifermavo di nuovo a pensare a quante volte ci siamo scontrati ma anche divertiti”, ha aggiunto il compagno di Veronica Peparini. Il 25enne ha proseguito: “Vedere le tue foto ovunque in questi giorni ha riportato in me tanti ricordi, mi sembra ieri che passavamo le notti in hotel… a litigare per cazzate. Per fortuna costudisco ricordi anche molto belli”.

“Eravamo rimasti con: ‘Ci vediamo presto a Roma o a Milano’. Io credo che di fronte a tutto questo la vita sia una merda. Oggi non riesco a trovare un lieto fine, un messaggio positivo o ad augurarti buon viaggio. Non volevo proprio scrivere nulla perché non è facile…”, ha quindi continuato. “Tanta forza per la famiglia. Ti abbraccio Mike ovunque tu sia”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 7/6/2021.