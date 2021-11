Morto a soli 39 anni ex volto di 'Uomini e Donne': ecco cos'è successo

E’ morto a soli 39 anni un ex volto di Uomini e Donne. Riccardo Ravalli, ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, è scomparso tragicamente. Era stato uno dei protagonisti del Trono Over a novembre 2020, era arrivato per corteggiare Daniela Di Napoli, con cui aveva anche intrapreso una breve conoscenza. L’uomo ha perso la vita in un drammatico incidente sull’A22 del Brennero.

Nativo di Catania, Ravalli Aveva gestito lo storico albergo Casa Rossa di Montecatini Terme, poi gli affari erano precipitati e lui aveva accettato di fare il cameriere e altri lavoretti, spostandosi per un periodo in provincia di Arezzo. L’ex cavaliere è deceduto mentre guidava un furgone sull’Autobrennero, il tamponamento contro un camion che ne ha causato la morte è avvenuto intorno alle 12,30 di ieri, 10 novembre, sulla corsia Nord a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo, in provincia di Reggio Emilia.

Subito sono arrivati i soccorsi, ma per il 39enne, che si trovata nella cabina di guida andata distrutta, non c’è stato nulla da fare. L'ex dama del trono over Luisa Anna Monti, che di recente ha combattuto una durissima battaglia contro un cancro al seno, su Instagram lo ricorda: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2021.