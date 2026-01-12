Alessia Marcuzzi vola dall’altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un’altra amica: ecco dove sono

Carla Giuni
12 Gennaio 2026
3,061
0
Condivisioni
  • Vacanza tra intime per la conduttrice e l’attrice, che si rilassano al caldo spensierate
  • Scelgono un tour che combina un mix di cultura urbana e atmosfera tropicale: l’abbigliamento è casual

Alessia Marcuzzi, nonostante l’impegno tv su Rai1 con “Tali e Quali”, condotto da Nicola Savino, in cui veste i panni di giurata, vola dall’altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un’altra amica, Cia: le tre scelgono una vacanza tra donne, si rilassano spensierate sotto il caldo sole del Brasile.

Alessia Marcuzzi vola dall’altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un’altra amica: le tre sono in Brasile

La conduttrice 53enne, in splendida forma, atterra con l’attrice 37enne e l’altra intima a San Paolo. Hanno scelto un tour che combina un mix di cultura urbana e atmosfera tropicale. La loro seconda meta è la regione di Bahia, dove possono visitare mete come Salvador e Morro de Sao Paulo, godendosi così anche il mare.

Vacanza tra intime per la conduttrice e l’attrice, che si rilassano al caldo spensierate
La 37enne in bikini

Scelgono alloggi easy, ma deliziosi, come la Pousada Estrela d’Agua a Porto Seguro, situata sulla Praia dos Nativos, una spiaggia dorata bagnata dall’oceano e circondata dalla splendida e rigogliosa Foresta Atlantica.

La Pinella a 53 anni è in super forma con l'intero
Prima visitano San Paolo, poi si spostano nella regione di Bahia

Alessia con Michela e Cia sta beatamente. Al momento nella sua vita non c’è un compagno, ma sembra assolutamente stare bene così, da single. Casual, sportiva, non cerca il lusso ostentato, ma si ritaglia momenti preziosi assaporando al massimo l’atmosfera del Paese verdeoro, che le regala sensazioni indimenticabili.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.