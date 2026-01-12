Alessia Marcuzzi vola dall’altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un’altra amica: ecco dove sono

Vacanza tra intime per la conduttrice e l’attrice, che si rilassano al caldo spensierate

Scelgono un tour che combina un mix di cultura urbana e atmosfera tropicale: l’abbigliamento è casual

Alessia Marcuzzi, nonostante l’impegno tv su Rai1 con “Tali e Quali”, condotto da Nicola Savino, in cui veste i panni di giurata, vola dall’altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un’altra amica, Cia: le tre scelgono una vacanza tra donne, si rilassano spensierate sotto il caldo sole del Brasile.

Alessia Marcuzzi vola dall'altra parte del mondo con Michela Quattrociocche e un'altra amica: le tre sono in Brasile

La conduttrice 53enne, in splendida forma, atterra con l’attrice 37enne e l’altra intima a San Paolo. Hanno scelto un tour che combina un mix di cultura urbana e atmosfera tropicale. La loro seconda meta è la regione di Bahia, dove possono visitare mete come Salvador e Morro de Sao Paulo, godendosi così anche il mare.

Scelgono alloggi easy, ma deliziosi, come la Pousada Estrela d’Agua a Porto Seguro, situata sulla Praia dos Nativos, una spiaggia dorata bagnata dall’oceano e circondata dalla splendida e rigogliosa Foresta Atlantica.

Alessia con Michela e Cia sta beatamente. Al momento nella sua vita non c’è un compagno, ma sembra assolutamente stare bene così, da single. Casual, sportiva, non cerca il lusso ostentato, ma si ritaglia momenti preziosi assaporando al massimo l’atmosfera del Paese verdeoro, che le regala sensazioni indimenticabili.