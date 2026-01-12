Vanessa Incontrada si prepara alle nozze in forma top: in tv sfoggia il fisico snello e il nuovo taglio di capelli, guarda

La conduttrice e attrice 47enne insieme a Claudio Bisio per presentare Zelig: è raggiante

Poco prima di metà dicembre si era fatta vedere col nuovo look, deciso proprio per il ritorno in tv al timone del suo programma preferito. Vanessa Incontrada arriva a Verissimo insieme a Claudio Bisio per presentare Zelig, in onda da stasera, lunedì 12 gennaio, su Canale 5. In tv la conduttrice e attrice 47enne sfoggia il fisico snello e il nuovo taglio di capelli. E’ raggiante, si prepara alle nozze in forma top.

Vanessa ha perso peso, senza esagerare. La spagnola indossa un completo pantaloni doppiopetto beige e sotto camicia bianca e cravatta. E’ in incanto col caschetto corto che le sfiora il mento e la rende assolutamente più sbarazzina.

La Incontrada davanti le telecamere si apre un po’ di più sui fiori d’arancio con Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007 e da cui ha avuto il figlio Isal, che ha appena compiuto 17 anni. “Ci sposeremo a fine estate. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita", confida.

Vanessa ha avuto una crisi durata 2 anni con Laurini, poi sono tornati insieme. “Non era scritto da nessuna parte che tornassimo insieme dopo due anni. In due anni ci siamo messi in discussione su tante cose e ci siamo ritrovati. Stiamo vivendo adesso un momento bello ed emozionante”, sottolinea. Non rivela altri particolari del matrimonio e impone a Bisio, che ne sa qualcosa di più, il silenzio: desidera al momento mantenere il riserbo sull’unione con l’uomo che ama.