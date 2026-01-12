''Ci siamo presi una pausa'': Claudia Gerini in tv svela che vive un momento delicato col compagno Riccardo Sangiuliano

L’attrice 54enne e l’imprenditore suo coetaneo, ex di Nathaly Caldonazzo, sono una coppia da circa due anni

“E’ una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità”, aveva detto

Claudia Gerini in tv svela per la prima volta che vive un momento delicato col compagno Riccardo Sangiuliano, a cui è legata da circa due anni. “Ci siamo presi una pausa”, confessa a Verissimo. L’attrice e l’imprenditore suo coetaneo, ex di Nathaly Caldonazzo, da cui ha avuto la figlia Mia, 22 anni, sono al momento in ‘stand by’ come coppia.

Ironia della sorte, Claudia esce al cinema con il film “Prendiamoci una pausa” in cui il suo personaggio si prende un periodo di stop dal rapporto col marito. Quando le viene chiesto del legame con Sangiuliano, la Gerini rivela: “Mi è stato chiesto un po' di spazio, che ho concesso perché serve anche a me”.

“E’ successo che ci sono state delle piccole incomprensioni, che si erano risolte, ma non è stata una risoluzione solida perché poi si sono ripresentate. Mi è stato chiesto un po' di spazio, che ho concesso perché serve anche a me - chiarisce ancora Claudia - Ho fiducia nelle pause, quando il rapporto è solido fanno bene alla coppia. Credo che siano terapeutiche. Se c'è la solidità e l'amore, le cose si mettono a posto. Se invece non fosse così, vediamo”. E aggiunge: “E’ un sentimento vivo che ha bisogno di una piccola sospensione".

La Gerini aveva parlato del compagno sulle pagine di F a ottobre 2024. “E’ una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me”, aveva detto.