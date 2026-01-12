Sono ormai molti anni che lui, 29 anni, e la coreografa, 54, da cui ha avuto due gemelle, vengono attaccati

A far discutere è la differenza d’età e non solo, anche la posizione lavorativa, arrivano critiche pure alle figliolette

Andreas Muller è stufo. In un reel pubblicato su Instagram replica agli attacchi feroci che riceve quotidianamente, affida ai social un durissimo sfogo contro gli hater che lo riempiono di insulti. “Sono omosessuale. Sto con Veronica Peparini per soldi”, dice sarcastico e aggiunge: “Voi non sapete un caz*o”. Sono ormai molti anni che lui, 29 anni, e la coreografa, 54, da cui ha avuto due gemelle, vengono attaccati. A far discutere è la differenza d’età e non solo, anche la posizione lavorativa, arrivano critiche feroci pure alle figliolette.

''Sto con Veronica Peparini per soldi'': Andreas Muller affida ai social un durissimo sfogo contro gli hater che lo riempiono di insulti

“Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l'attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi”, esordisce il ballerino. “La verità è che parlate, ma non sapete un caz*o. Non è da me essere maleducato sui social, ma è arrivato il momento di dare spiegazioni”, precisa

Muller inizia parlando del trionfo ad Amici di Maria De Filippi nel 2017: "Ho vinto Amici grazie a Veronica? Credo non abbia mai avuto questo potere, la mia vittoria è avvenuta sotto gli occhi di tutti. Se oggi mi si vuole accreditare il titolo di raccomandato o che abbia vinto grazie alla relazione che oggi è sotto gli occhi di tutti, me lo accollo, ma è una caz*ata”, sottolinea.

”Io mi sono innamorato di Veronica perché mi piace, ci siamo innamorati, ci amiamo. Poi io capisco che siete abituati a coppie che nascono e scoppiano, a gossip, a matrimoni inutili, finzione sui social, ma se io mi sono innamorato della 'vecchia', di quella che sembra mia nonna a detta vostra, è una colpa?”, precisa ancora Muller. “E cosa più importante, con Veronica ho avuto le mie due figlie, Ginevra e Penelope, che, a detta vostra sempre, sono brutte, down, hanno dei problemi, non si possono guardare… Io capisco criticare il personaggio, il talento, dal momento che ho scelto di partecipare a un programma ed essere sotto l’occhio di tutti, ma arrivare addirittura a parlar male di due bambine, secondo me siete rovinati!”.

Sono ormai molti anni che lui, 29 anni, e la coreografa, 54, da cui ha avuto due gemelle, vengono attaccati. A far discutere è la differenza d’età e non solo, anche la posizione l

Andreas parla delle altre accuse: secondo alcuni si sarebbe fatto aprire il negozio dalla moglie, che avrebbe acquistato pure la nuova casa. “Ho iniziato a lavorare a 15 anni perché mamma faceva la barista e papà l'operaio. Ho aperto la mia attività con i miei soldi e non devo dare conto a nessuno", chiarisce.

"La verità è che avete una vita talmente vuota, che per eccitarvi e avere un senso dovete per forza screditare gli altri. Facendo del male - conclude Andreas - Il mio consiglio è d'avere le spalle larghe e rendersi forti nella vita, perché se fosse stato per tutto quello che dicono di me, mi sarei dovuto buttare di sotto... Invece non mollo".