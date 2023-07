Myrta Merlino, nuova conduttrice di 'Pomeriggio 5', parla della presunta rivalità con Barbara d'Urso: le sue parole

La 54enne rivoluzionerà il programma pomeridiano: “Punto su informazione popolare di alta qualità”

Myrta Merlino racconta la sua idea di tv. La nuova conduttrice di Pomeriggio 5 a Libero spiega come sarà il suo show pomeridiano su Canale 5 e parla anche della presunta rivalità con Barbara d’Urso, fatta fuori dalla trasmissione. “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse…”, sottolinea la giornalista.

La 54enne non desidera spingersi oltre, non vuole scatenare sterili polemiche. “E poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che ispirerà il mio - taglia corto, riferendosi alla trasmissione condotta da Carmelita - Da settembre inizia un percorso differente”.

“Piersilvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione - chiarisce la Merlino - Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.

Myrta ha le idee chiare. Basta infotainment: “Prendo alla lettera l’indicazione di Piersilvio: è l’ora di puntare di più sull’informazione popolare di alta qualità”. E non ha paura che, dopo tanti anni a La7, il pubblico non la ‘riconosca’ come volto di Mediaset. “Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. - sottolinea - La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene. D’altronde anche quando ho iniziato con l’Aria che Tira tutti erano convinti che il pubblico di La7 non guardasse la tv al mattino e invece sono riuscita a portare su La7 un pubblico nuovo”.