''Se qualcuno mi è piaciuto, me lo sono preso'': Nancy Brilli ammette di non aver avuto mai difficoltà a conquistare gli uomini

Ospite a "5 in condotta" su Radio2 di Serena Bortone, ammette: “Ho adocchiato uno”

La 60enne è stata legata per ben 15 anni al chirurgo plastico Roy De Vita: tra i due è finita nel 2017

Nancy Brilli è tornata. Ospite di Serena Bortone su Radio2 nella trasmissione “5 in condotta”, l’attrice 60enne confessa: “Ho adocchiato uno”. Ha messo fine al lungo periodo di singletudine iniziato dopo la fine della relazione durata 15 anni con Roy De Vita, chirurgo plastico, con cui è finita nel 2017. L’artista, proprio parlando di sé, ammette di non aver avuto mai difficoltà a conquistare gli uomini. “Se qualcuno mi è piaciuto, me lo sono preso”, sottolinea.

“Come si fa ad avere tutto gli uomini che ti piacciono? Insegnamelo, ti prego…”, le chiede la giornalista. “Non è che mi sono piaciuti tutti quelli giusti, me ne sono piaciuti anche di parecchio sbagliati” replica lei. La Bortone la prega di fornire alle ascoltatrici un consiglio di seduzione, ma Nancy non vuole: “No, no, per ognuna è una cosa diversa, però, effettivamente, se qualcuno mi è piaciuto, me lo sono preso. Un uomo per piacermi deve avere la ‘capoccia’ funzionante e il senso dell’umorismo e un buon odore”.

Serena le domanda se sia innamorata adesso. Nancy sorride e replica: “Mi piace uno”. Non dice chi sia il fortunato. E chiarisce: “Guarda, dopo l’ultima storia che è andata a farsi friggere in maniera non perfetta, semmai, poi, possa finire in maniera perfetta una storia, mi sono presa tanto tempo per me. Ho detto: ‘Allora, Brilli, non è possibile che da tutta la vita ti travasi da una storia all’altra senza soluzione di continuità’. Ci deve essere un momento in cui ti fermi e dici: ‘Allora esattamente cosa vuoi da te stessa e per te stessa?’. E, pausa, sai quando la rotellina fa ‘serching, serching, serching… Stiamo ancora a ‘serching’, però, insomma… Ho adocchiato uno”.