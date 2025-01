''L'impalcatura crolla poco alla volta'': Natalia Estrada lontano dalla tv spiega come affronta l'invecchiamento fisico

L’ex showgirl 52enne sul passare del tempo ironizza: “Significa che non sono morta”

Si tiene in forma allevando cavalli nel suo ranch con il compagno Andrea ‘Drew’ Mischianti

Natalia Estrada è felicissima di rimanere lontana dalla tv e di insegnare equitazione e allevare bestiame nel suo ranch a Cortazzone, in provincia di Asti, col compagno Andrea ‘Drew’ Michianti. A Chi l’ex moglie di Giorgio Mastrota, da cui ha avuto Natalia jr., 29 anni, spiega come affronta l’invecchiamento fisico. La 52enne ammette: “L’impalcatura crolla poco alla volta”. Ma nessuna paura.

Il passare del tempo non spaventa la spagnola: “La prendo con filosofia, se invecchio significa che non sono morta”. Quando le si domanda se pensi mai alla chirurgia estetica, la Estrada confida: “Ci penserei se non si vedesse, ma al momento vedo che si nota, pensa a certi disastri con le star americane. Ma capisco che il corpo è il nostro packaging e l'impalcatura crolla poco alla volta”.

Lei si tiene in forma grazie alla vita in campagna: “Cammino tantissimo, vivo con i cavalli, sono una bambina iperattiva, ma ci sono cose che cominciano a cedere: se vedo un rotolino non è più per una birra di troppo, è lì e vuole restarci. Ma sto ancora nei vestiti che usavo in tv. Li ho conservati e alcuni li ho passati a mia figlia. I vestiti, se li tieni, prima o poi tornano di moda”.

Nonna di Sasha e Marlo, 4 e 6 anni, dal 2004 ha detto basta col piccolo schermo, nonostante fosse all’apice del successo. Natalia spiega: “Ho detto basta perché credevo fosse il momento giusto e non mi ero sbagliata. Per come era cambiata la tv, il modo in cui venivano trattati i personaggi nelle varie trasmissioni, non mi vedevo, non volevo essere presa in giro. C'è stata una tv crudele che ridicolizzava, che cercava gli altarini, che non cercava più il bello, ma il brutto. Ed è un gioco facile. Subentra l'invidia, ‘quello ha tutto, ma sta male perché si è lasciato’. Appena ho visto che stava arrivando lo tsunami mi sono tolta”.

L’ex showgirl ha anche rifiutato per ben due volte Sanremo. Svela: “Con Amadeus ho lavorato benissimo, e qualcuno penserà: 'Perché dire di no a Sanremo, ti sei bevuta il cervello?'. Ma non puoi andare in spiaggia e bagnare soltanto un piede, devi entrare nell'acqua perché è il Festival, e, se ci vai, c'è un prima e un dopo. Faccio Sanremo e poi torno a insegnare equitazione? Nel mio lavoro ci vuole concentrazione, devo educare cavalli e cavalieri, c'entra con l'umano. Non puoi uscire e rientrare nei tuoi panni come se niente fosse”.