Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, lavora in una palestra a Milano: ecco cosa fa

Fisico tonico tutto muscoli e volto da duro, ma dal cuore d’oro. Niccolò Bettarini, il figlio primogenito di Stefano Bettarini e Simona Ventura, lavora in una palestra a Milano. E’ uno dei personal trainer della Virgin Active, frequentata da moltissimi vip.

Niccolò ama quel che fa. Un passato da calciatore, come il papà, per colpa di un infortunio ha dovuto dire addio al campo da gioco, ma lo sport è sempre rimasto al primo posto. Con la tv ci ha provato: insieme alla Youtuber Valeficent, all’anagrafe Valentina Varisco, è stato conduttore dello spin off ‘social’ de Il Collegio 4, Il Collegio Off. Ma poi ha preferito tornare al suo vero amore.

Nella sua scheda, quella che pubblica il sito della palestra, si sottolineano le sue specialità: dimagrimento, forza e ipertrofia, tonificazione, mobilità articolare. Tra le sue esperienze passate c’è anche quella d pugile dilettante. Bettarini è un ottimo personal trainer, forte anche della sua formazione: Diploma BTEC Sport, John Madejski Academy, Certificazione PT AIF, Corso di Formazione Punch Boxing.

Niccolò sul social si fa vedere spesso mentre lui stesso si allena. Si sente un sopravvissuto: nel luglio 2018, dopo una serata trascorsa in un locale notturno, ha subito una gravissima aggressione: gli sono state inflitte 11 coltellate. E’ riuscito a salvarsi solo grazie all’intervento tempestivo dei suoi amici, che hanno chiamato i soccorsi. I suoi due colpevoli sono stati condannati per tentato omicidio a otto e sei anni di carcere. La mamma, che spesso ha parlato della tragica vicenda riguardante il figlio, è orgogliosissima di lui. “Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità!”, ha scritto sul social in occasione di un suo compleanno.