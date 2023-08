Jennifer Lopez a 54 anni pazzesca: fisico da urlo in bikini, guarda

Ha spento le candeline il 24 luglio scorso: il tempo per lei sembra essersi fermato

La popstar, moglie di Ben Affleck, col due pezzi incanta

Pelle compatta, addominali scolpiti, fisico tonico e asciutto. Jennifer Lopez ha spento le candeline il 24 luglio scorso, ma per lei il tempo sembra essersi fermato. A 54 anni è pazzesca: ha un fisico da urlo in bikini, che mostra con nonchalance sui social. I ‘like’ arrivano a pioggia.

Jennifer Lopez a 54 anni pazzesca: fisico da urlo in bikini

La moglie di Ben Affleck in due pezzi firmato Valentino, costo 980 dollari, incanta e lascia tutti a bocca aperta. La popstar, attrice e pure imprenditrice ha un corpo incredibile grazie al suo patrimonio genetico, senza dubbio. Ma non solo: ogni centimetro del suo fisico si conserva perfettamente grazie pure agli allenamenti e alla dieta.

Ha spento le candeline il 24 luglio scorso: il tempo per lei sembra essersi fermato

Davanti all’obiettivo, in occasione dei festeggiamenti di compleanno, si muove sinuosa nella villa che ora occupa con l’attore a Beverly Hills, pagata ben 60 milioni di dollari. Come una vera diva, si lascia filmare orgogliosa di quel che mette tranquillamente in mostra.

Intervistata da UsWeekly, Jennifer Lopez ha sottolineato che il work out sia parte fondamentale della sua vita. Si sveglia ogni mattina intorno alle 5 per allenarsi. “Penso che ci sia una correlazione positiva tra esercizio e salute mentale. Quando trovi un buon equilibrio attraverso determinazione e concentrazione, ci stiamo naturalmente muovendo verso la migliore versione di noi stessi”, ha detto.

La popstar incanta e lascia a bocca aperta

“Sono sempre in evoluzione e cerco cose che mi mantengano eccitata e motivata. Non ho paura di sfidare me stessa, quindi sono pronta a spingermi oltre”, ha anche sottolineato. La sua è una strada verso il benessere. A colazione un bicchiere di acqua e limone e un frullato ricco di proteine o farina d’avena. Per People quello che preferisce è composto da fragole, mirtilli, yogurt greco, cannella, miele e proteine in polvere, per mantenere la muscolatura efficiente. Evita la caffeina. Beve più di sette bicchieri di acqua al giorno.

Corpo tonico e pelle compatta: merito del patrimonio genetico, ma anche di allenamento e dieta

A pranzo JLo mangia in modo ‘pulito’ con alimenti altrettanto proteici e nutrienti. Ama le insalate con cavolo, semi di zucca tostati, feta sbriciolata e scalogni, condite rigorosamente con olio extra vergine d’oliva. A cena carne magra, preferibilmente quella di pollo. La Lopez, però, ama maggiormente i piatti vegetariani. “Mangiamo un sacco di verdure verdi, come asparagi, cavoletti di Bruxelles, broccoli e cavoli - ha detto - Amo cucinare anche il cibo portoricano, perché è quello con cui sono cresciuta”. Quindi pure carne di maiale, riso e fagioli.