Non c'è pace per Nicole Mazzocato, 29 anni. L'ex volto di "Uomini e Donne" continua ad essere tirata in ballo dall'ex fidanzato, il 29enne Fabio Colloricchio, concorrente di "Supervivientes", l'"Isola dei Famosi" spagnola. La ragazza sul social ha pubblicato un post in cui minaccia di ricorrere alla vie legali.

Fabio Colloricchio continua a parlare dell'ex fidanzata e ha raccontato che Nicole in passato lo avrebbe tradito. Un tradimento che il ragazzo, stando alla sua versione dei fatti, avrebbe perdonato. Un cosa, però, mai del tutto superata e che alla fine avrebbe portato alla rottura definitiva. La Mazzocato non ci sta e risponde via social, con un post pubblicato su Instagram Stories, minacciando di ricorrere alle vie legali.

"Da donna quale mi reputo, continuo a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva un karma e da lì non si scappa - scrive Nicole - Per ogni frase detta in più con il mio nome e per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine".

La Mazzocato ha anche risposto tra i commenti ad alcuni fan di Colloricchio: "Io non ho mai sparato contro di lui! Ho mai detto cose relative alla nostra relazione? Continuo a non dire nulla perché si chiama rispetto, maturità e buon senso. E continuerò a mantenere questa linea. Solo che ora non mi occuperò più io di questo, ma chi è competente".

VIDEO