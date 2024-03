Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, compie 30 anni e spegne le candeline su due mega torte alla frutta: guarda

Legata all’ex calciatore dal 2017, celebra il compleanno con il 52enne accanto

Tra i due c’è sempre grande passione: lui in casa le organizza un allestimento perfetto

Nicoletta Larini compie appena 30 anni. La fidanzata di Stefano Bettarini spegne le candeline su due mega torte alla frutta. Racconta tutto sul social, come pure il compagno. La foto in coppia, però, non arriva.

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, compie 30 anni

E’ giovanissima e ha 21 anni meno di lui, che il 6 febbraio scorso ne ha compiuti 52. Nicoletta è legata all’ex calciatore, ex marito di Simona Ventura, da cui ha avuto due figli, dal 2017. Bettarini, all’epoca, era appena tornato dall’Honduras, dove era stato inviato dell’Isola dei Famosi. Si sono incontrati in un ristorante a Viareggio ed è stato colpo di fulmine. "Ero fidanzata da quattro anni, con il mio fidanzato di allora quasi convivevo e facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato, così ho deciso di chiudere la mia storia”, ha raccontato in passato lei.

L’amore e la passione tra i due continua. Stefano per i 30 anni della compagna a casa fa fare un allestimento perfetto. Nicoletta è felicissima e condivide alcune foto della sua festa su Intagram. “E sono 30 ragazzi!”, scrive. E ancora: “Un compleanno da ricordare!”. L’enorme dolce è a forma di numero. La Larini, imprenditrice di un brand di abbigliamento, sorride,

Ospiti in tv, a Verissimo, nel 2018, i due, poco dopo aver partecipato in coppia a Temptation Island Vip, condotto proprio dalla Ventura, avevano detto quanto l’esperienza fosse pesata. “Da quando ci siamo messi insieme siamo andati subito a convivere e non ci separiamo mai, quindi abbiamo scelto di partecipare al programma anche per provare a vivere per un po' distanti, per metterci alla prova", aveva raccontato Stefano Bettarini. “E' stata un'esperienza forte e ho sofferto perché Stefano mi mancava molto... sono abituata a stare sempre con lui", aveva precisato Nicoletta.