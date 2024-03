''Non posso più nasconderlo'': la showgirl Nina Senicar annuncia di essere di nuovo incinta e svela quando partorirà

La 38enne e l’attore Jay Ellis sono già genitori di Nora Grace, nata nel 2019, che ora ha 4 anni e mezzo

Nina Senicar sorride a Verissimo. In tv, su Canale 5, annuncia di essere di nuovo incinta. La showgirl svela quando partorirà: a metà luglio prossimo, in piena estate. La 38enne, che vive a Los Angeles da circa 10 anni, e l’attore statunitense Jay Ellis, a cui è legata dal 2015 e che ha sposato nel 2022, sono già genitori di Nora Grace, nata nel 2019 e che ora ha 4 anni e mezzo.

La Senicar è raggiante. “L'ho tenuto segreto per voi, sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza l'ho tenuto segreto fino all'ottavo mese, ma con le seconde è più difficile. La nascita è prevista a metà luglio, in piena estate”, svela Nina.

La sua bambina non sta nella pelle al momento. La serba confida: “Nora è molto felice, sa che diventerà una sorella maggiore. Vedremo cosa succederà quando nascerà la sorellina o il fratellino, se diventerà un po gelosa”.

Negli Usa lei sta benissimo accanto all’uomo che ha scelto di avere accanto. Lì anche lei fa l’attrice. “Dicevo che non volevo un compagno attore e invece - sottolinea - E’ un uomo molto serio, sempre molto calmo, dà una stabilità enorme, lo amo alla follia e mi reputo molto molto fortunata. Quando l'ho conosciuto non lo cercavo, stavo lavorando, ero molto serena e non ero pronta a trovare l'amore, ma è andata così e sono felicissima”. Sul social Nina fa vedere il pancino a tutti e rivela quel che ha già annunciato in tv: “E così… bambino numero due in caricamento”.