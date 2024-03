''Adesso andiamo a comprare uno Swatch'': Sonia Bruganelli scherza con l'amico dopo la rapina che le è costata un Rolex

La 50enne ironizza e fa sapere a tutti che sta bene e le è tornata la voglia di ridere

Alessandro Boero la rimprovera per le multe ricevute, “Altro che Rolex, sono queste il dramma vero”, dice lei

Sonia Bruganelli preferisce riderci su. La produttrice 50enne scherza con l’amico Alessandro Boero dopo la rapina che le è costata un Rolex. Ironizza, lui le rimarca, sornione: “Adesso andiamo a comprare uno Swach”.

Sonia mostra Alessandro che apre una serie di buste che sono arrivate via posta con raccomandata e che Boero apre. L’ex moglie di Paolo Bonolis, prossima opinionista dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, non riesce a trattenere il riso: sono tutte multe prese con l’auto in giro per Roma.

L’amico la bacchetta fortemente, sempre, ovviamente in modo affabile e confidenziale: “Volevo sincerare tutti quanti, Sonia sta bene, il problema non è l’orologio, sono queste. Ma dove la metti questa macchina?!”. Sonia gli fa eco e sottolinea: “Il dramma vero sono queste: le multe”. Boero le fa notare che potrebbe aver perso molti punti sulla patente per contravvenzioni prese senza far nulla di particolarmente pericoloso. La Bruganelli si difende. Una è per eccesso di velocità: il limite era fissato a 70km/h, lei andava a 85… Vorrebbe che il comune togliesse il limite, Alessandro le raccomanda invece di rispettarlo e andare più piano.

Sonia sta bene. Due persone il giorno prima le hanno strappato l’orologio dal polso, avvicinandosi con uno scooter. “La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha sottolineato. Adesso rivela di stare bene, tranquillizza i follower. Peccato per le tante multe. Alessandro, visti i soldi da pagare, la prende in giro e precisa: “Adesso andiamo a comprare uno Swach”.