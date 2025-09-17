Nicolò De Devitiis ufficializza l’amore con la nuova fidanzata Luciana Montò: foto

Il 35enne conduttore di ‘Battiti Live’ ha pubblicato la prima foto con Luciana Montò

Lei sembra essere la sua nuova compagna dopo le storie con la Pedron e la collega Ruggeri

Nicolò De Devitiis ha ufficializzato l’amore con la nuova fidanzata Luciana Montò.

L’inviato de ‘Le Iene’, che ha condotto anche l’ultima edizione di ‘Battiti Live’ con Ilary Blasi, ha postato il primo scatto insieme a quella che, stando agli ultimi gossip, è la nuova compagna.

Il 35enne ha condiviso il selfie, scattato a Londra, sul suo account Instagram. Ha taggato Luciana e aggiunto un cuore rosso.

Insomma, adesso i due sono “Instagram official”, come si dice oggi.

Nicolò ha alle spalle almeno due relazioni con donne note dello spettacolo. La prima è quella con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron – oggi legata all’attore Fabio Troiano – e la seconda è con la collega de ‘Le Iene’ Veronica Ruggeri.

La relazione con la Ruggeri è stata molto importante: è durata infatti ben cinque anni e si è conclusa nel 2024.

Ospite di Verissimo, il romano aveva raccontato della rottura con Veronica: “Io sono uno che in amore dà tutto e che quando sente che le cose non sono più come dovrebbero essere, ho il coraggio di dirlo”.

“Con Veronica è stata una storia lunga e molto intensa ma quando ci chiedevamo ‘è il caso o no di fare una famiglia’, la risposta non era mai limpida e quindi abbiamo deciso di prendere strade diverse”, aveva aggiunto.