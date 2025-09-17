Milly Carlucci su Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: ''Nessuno sgarbo a Mediaset, da noi lei deve lasciarsi andare''

- La conduttrice 70enne risponde alle polemiche sulla partecipazione della collega
La nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia anche quest'anno piena di sorprese grazie al cast interessante e alle parole della storica conduttrice Milly Carlucci, fiera del suo show su Rai Uno. Tra i volti più attesi ovviamente c'è Barbara D'Urso, che è stata un anno lontana dalla tv dopo l'addio a Mediaset e torna sulla rete ''avversaria'.
Nessuno sgarbo tra aziende, ha sottolineato la Carlucci sul settimanale 'Chi': ''Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione''.
La sfida sulla pista da ballo sarà interessante secondo MIlly: ''Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte. Alla fine ci siamo riusciti, l’anno scorso è stata nostra ospite e da lì è nata l’idea di questa curiosa avventura come concorrente. Barbara è una grande capoprogetto, direttore artistico, conduttrice, è una donna che ha avuto il controllo su tutte la parti dei suoi programmi; qui deve essere seguita da un maestro che la dirige, e il parere del maestro ha un peso. E poi deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno, che risponde a una logica generale. Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista''.