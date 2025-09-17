Milly Carlucci su Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: ''Nessuno sgarbo a Mediaset, da noi lei deve lasciarsi andare''

La conduttrice 70enne risponde alle polemiche sulla partecipazione della collega

La Carlucci è sicura che Barbara sarà una grande protagonista dello show

La nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia anche quest'anno piena di sorprese grazie al cast interessante e alle parole della storica conduttrice Milly Carlucci, fiera del suo show su Rai Uno. Tra i volti più attesi ovviamente c'è Barbara D'Urso, che è stata un anno lontana dalla tv dopo l'addio a Mediaset e torna sulla rete ''avversaria'.

Milly Carlucci su Chi smentisce gli attriti tra le due aziende

Nessuno sgarbo tra aziende, ha sottolineato la Carlucci sul settimanale 'Chi': ''Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione''.

La D'Urso è la concorrente più attesa di questa edizione

La sfida sulla pista da ballo sarà interessante secondo MIlly: ''Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte. Alla fine ci siamo riusciti, l’anno scorso è stata nostra ospite e da lì è nata l’idea di questa curiosa avventura come concorrente. Barbara è una grande capoprogetto, direttore artistico, conduttrice, è una donna che ha avuto il controllo su tutte la parti dei suoi programmi; qui deve essere seguita da un maestro che la dirige, e il parere del maestro ha un peso. E poi deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno, che risponde a una logica generale. Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista''.