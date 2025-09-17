Ferragni e Tronchetti Provera, rientro a Milano e nuove fughe d’amore: la relazione col vento in poppa

L’imprenditrice 38enne e il rampollo 42enne sono ancora una coppia

‘Chi’ li ha paparazzati nuovamente insieme, in partenza per un romantico weekend

L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera prosegue a gonfie vele, come racconta il settimanale Chi.

L’imprenditrice e il rampollo di una delle famiglie più note d’Italia sono una coppia ormai da un anno e le cose sembrano andare per il verso giusto.

Il magazine Mondadori li ha paparazzati insieme a Milano, in partenza per un romantico weekend tête-à-tête in una residenza storica vicino a Piacenza.

Chiara Ferragni, 38 anni, e Giovanni Tronchetti Provera, 42, in partenza da Milano per un weekend d'amore

Prima di concedersi il fine settimana d’amore, il 42enne è stato però avvistato insieme all’ex moglie Nicole Moellhausen e a loro figlia (hanno avuto tre pargoli), durante una sessione di shopping per le vie del centro meneghino.

La Ferragni, 38 anni, e Tronchetti Provera sembravano essersi separati la scorsa primavera, quando per diversi mesi non erano più apparsi insieme. Quest’estate, però, sono stati nuovamente colti in teneri atteggiamenti durante le vacanze al mare.

Tronchetti con l'ex moglie Nicole Moellhausen e la figlia in centro a Milano

Ora, con la fine delle ferie e la ripresa dell’anno scolastico, le cose sembrano filare lisce e la rivista di cronaca rosa racconta di un Giovanni davvero felice.

Nel frattempo anche Fedez, ex marito di Chiara, che con lei ha due figli, Leone (7 anni) e Vittoria (4), ha ritrovato l’amore: oggi è legato alla giovane Giulia Honegger.