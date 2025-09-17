La 39enne si gode la piccola venuta alla luce lo scorso 6 settembre insieme a Pastore

Il tecnico del suono 31enne porta amorevolmente in braccio la neonata tanto desiderata

Alessandra Amoroso assapora la sua nuova vita da genitore. Diva e Donna ha pizzicato la 39enne alcuni giorni dopo il parto con la piccola Penelope. Sono le prime foto della cantante da mamma. E’ in giro a Roma con il compagno Valerio Pastore. Il tecnico del suono 31enne, a cui la salentina è legata dal 2021, porta amorevolmente in braccio la neonata, venuta alla luce il 6 settembre scorso.

Alessandra Amoroso dopo il parto con la piccola Penelope: le prime foto della cantante mamma in giro col compagno Valerio

L’ex talento di Amici indossa un comodo abito smanicato in jersey nero. Look casual, lascia che a tenere la bimba sia il papà, entusiasta di essere attento e presente. Penny è un concentrato di dolcezza. Alessandra, nonostante le indiscrezioni sull’avvenuto parto, ha deciso di annunciare l’arrivo della cicogna solo quattro giorni dopo che aveva bussato alla sua porta. La bambina è nata il 6 settembre, lei sul social l'ha comunicato solo il 10.

In un post la Amoroso ha dedicato parole intense alla sua prima figlia, quella che ha affrontato, nel pancione della madre, mesi e mesi di tour, ballando a ritmo della musica dell’artista sul palco. Lei, infatti, non si è mai fermata durante la gravidanza, mostrando un’energia infinita. La gestazione l’ha addirittura fatta sentire ancora più forte.

La 39enne si gode la piccola venuta alla luce lo scorso 6 settembre insieme a Pastore

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025 - ha scritto - Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”. Alessandra ha partorito all’Ospedale San Filippo Neri della Capitale, come rivelato nelle sue Storie: ha ringraziato pure tutta l’equipe che l’ha seguita con grande professionalità.