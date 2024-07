Sara Scaperrotta pazza d’amore per l’uomo da cui ha avuto il piccolo Tommaso, quasi 4 anni

L’addio condito da polemiche è solo un lontano ricordo, la 25enne unitissima con l’ex giallorosso

Il periodo buio è alle spalle. E’ solo un lontano ricordo. “Ti amo alla follia”, scrive Sara Scaperrotta sul social nelle sue storie. Nicolò Zaniolo compie 25 anni, oggi 2 luglio, e viene celebrato dalla compagna, madre del figlio, quella che lui aveva lasciato in gravidanza, prima che lei desse alla luce Tommaso, 3 anni (ne compirà 4 il prossimo 23 luglio).

''Ti amo alla follia'': il calciatore Niccolò Zaniolo compie 25 anni e viene celebrato dalla madre del figlio, che lui aveva lasciato in gravidanza

L’addio condito da polemiche e dichiarazioni divergenti è cancellato. Il calciatore e la 25enne, laureata in Scienza della moda e del costume alla Sapienza, si sono scoperti ancora innamorati e così il ritorno di fiamma è stato travolgente.

Sono usciti allo scoperto nuovamente come una coppia a maggio scorso, quando Sara è volata in Inghilterra per vedere l’ultima partita dell’Aston Villa, squadra dove militava il giocatore, e il Liverpool. Da quel momento in poi lei e Nicolò hanno condiviso sui profili social parecchie immagini che li ritraggono ‘vicini, vicini’ insieme al loro bimbo.

Sara Scaperrotta pazza d’amore per l’uomo da cui ha avuto il piccolo Tommaso, quasi 4 anni: lui alla mezzanotte spegne le candeline

Adesso è il compleanno di Zaniolo a far decidere loro di mostrarsi ancora. La Scaperrotta indossa un completo top e pantaloni argento tutto paillettes e sorride col fidanzato, che poi, alla mezzanotte, spegne le candeline. E pensare che lui, all’indomani della rottura, aveva detto: “Convivendo, ci siamo resi conto di non essere più compatibili. Abbiamo condiviso il sogno di una famiglia insieme, non posso negarlo. Tuttavia, le cose hanno preso una direzione diversa e, quando Sara mi ha annunciato di essere incinta, sono stato franco nel comunicarle che non mi sentivo pronto per un tale impegno, soprattutto a causa del nostro rapporto ormai deteriorato. Nonostante ciò, ha scelto di andare avanti, una decisione che rispetto profondamente”.

L’addio condito da polemiche è solo un lontano ricordo, la 25enne unitissima con l’ex giallorosso

Lei non era stata certo tenera e aveva replicato: “Mi ha lasciata sola... Spero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi”