Fabio Fulco e la moglie Veronica Papa festeggiano i 3 anni della figlia Agnes in Abruzzo: le foto

“Se dovessi scegliere tra respirare e amarvi, userei il mio ultimo respiro per dire vi AMO!!!”, aveva scritto lui solo due giorni fa. Fabio Fulco, 53 anni, è pazzo della sua famiglia. L’attore e la moglie, Veronica Papa, si godono le vacanze in Abruzzo. E’ lì, a Fossacesia, in provincia di Chieti, apprezzata località balneare della Costa dei Trabocchi, che festeggiano i 3 anni della figlia Agnes. Sul social è la 29enne a condividere alcune foto che raccontano il compleanno della piccola: gli scatti raccontano la loro felicità.

Fulco e la Papa scelgono un suggestivo e romantico ristorante, Trabocco Pesce Palombo. Il locale è in una palafitta per pescatori. Vi si accede tramite un ponte. Il pesce che si gusta è freschissimo, arriva direttamente dall’Adriatico. Fabio e Veronica sorridono insieme ad Agnes. Per lei una bellissima torta con sopra disegnato un unicorno. La mamma le dedica parole importanti. “3 anni di Te… Che sei il Sole, la Luna e le altre Stelle”, scrive.

Genitori appagati, Fabio e Veronica stanno insieme da più di 5 anni. Il 18 marzo 2023 si sono uniti in matrimonio con rito civile, poi a luglio è arrivata anche la cerimonia religiosa in chiesa. Lui, legato per 12 anni a Cristina Chiabotto, dal 2005 al 2017, quando era uscito allo scoperto con l’attuale compagna di vita, aveva detto a Chi: “Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po’ di timore, poi l’amore lo ha spazzato via”. Era rimasto scottato dopo la fine della relazione con l’ex Miss Italia, Veronica, però, gli ha fatto dimenticare tutto. E’ un uomo appagato e risolto completamente.